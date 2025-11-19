Mercoledì 19 Novembre 2025

Cronaca

Camionista abruzzese muore in un drammatico incidente sulla A1: vittima un 63enne di Silvi

19/11/2025 - Redazione AbruzzoinVideo
L’uomo residente a Silvi nel violento impatto è morto sul colpo

La scorsa notte, sull’autostrada A1, ha perso la vita Giuseppe Antonio Giampietro, 63 anni, nato a Spoltore e residente a Silvi, a seguito del tamponamento tra due mezzi pesanti.

Lo scontro è avvenuto all’altezza di San Cesario, in direzione nord, al km 173. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Vignola, insieme ai volontari di Bazzano e all’autogru da Bologna, per liberare gli occupanti dalle lamiere.

Giampietro, rimasto incastrato nella cabina del suo mezzo, è morto sul colpo. Altre due persone rimaste coinvolte nello schianto. Illeso l’altro conducente.

Presente sul posto la polizia stradale di Modena Nord per la gestione del traffico e i rilievi di legge.

