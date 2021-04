Caccia di frodo, bracconiere inseguito e fermato dai carabinieri a Miglianico

Denunciato un 50enne di Giuliano Teatino per caccia di frodo e porto abusivo di armi e munizioni.

Intervento dei carabinieri della stazione di Miglianico contro il bracconaggio. Denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Chieti per caccia di frodo e porto abusivo di armi e munizioni A.D.L., 50enne di Giuliano Teatino.

Ieri sera in territorio di Miglianico i carabinieri della locale stazione hanno notato una Fiat Bravo ferma sul ciglio della strada che costeggia i campi. Il conducente, alla vista della pattuglia, ha ripreso la marcia cercando di allontanarsi ma è stato subito raggiunto e fermato. Alla richiesta dei carabinieri di spiegare i motivi del gesto, non ha fornito una valida motivazione e questo ha indotto i militari a procedere alla perquisizione dell’auto. Nell’abitacolo i carabinieri hanno trovato infatti un fucile da caccia a cui era stata applicata con nastro adesivo una potente torcia ed una decina di cartucce a palla singola ed a pallettoni. Era evidente che A.D.L. si stesse apprestando ad iniziare una battuta di caccia di frodo in quanto la stagione venatoria è chiusa già da alcuni mesi e non era comunque possibile praticarla perché il controllo è avvenuto ben oltre l’imbrunire. Oltre al fucile ed alle munizioni, i carabinieri di Miglianico gli hanno ritirato le altre armi e le munizioni che A.D.L. deteneva legalmente ed il porto d’armi in attesa dei provvedimenti della Prefettura e della Questura di Chieti.