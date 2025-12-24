Brillante operazione dei Carabinieri del Comando provinciale di Chieti, smantellata una centrale delle truffe via sms

Scoperto un call center clandestino che inviava migliaia di messaggi al giorno con la tecnica dello “smishing”: 17 indagati, sequestrate centinaia di SIM e dispositivi

Un’articolata indagine dei Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Chieti, coordinata dalla Procura della Repubblica di Chieti, ha portato alla scoperta e allo smantellamento di una vera e propria centrale delle truffe telematiche tra le province di Pisa e Firenze, specializzata nell’invio massivo di SMS fraudolenti con la tecnica dello “smishing”.

L’inchiesta prende le mosse da una truffa consumata il 15 ottobre 2025 ai danni di una persona anziana. Gli indagati, fingendosi operatori di una nota società leader nei pagamenti digitali, hanno indotto la vittima in errore attraverso una serie di messaggi telefonici provenienti da utenze intestate a soggetti inesistenti, con generalità false riconducibili a cittadini extracomunitari.

Convinta che fosse in corso un pagamento non autorizzato, la vittima ha contattato il numero indicato nei messaggi e, durante la conversazione, è stata raggirata fino a fornire le credenziali di accesso e operative del proprio conto corrente. Una volta ottenuto l’accesso all’home banking, i truffatori hanno innalzato il limite dei bonifici istantanei ed eseguito due trasferimenti per importi ingentissimi: 48.500 euro e 47.800 euro, diretti verso conti correnti intestati a due soggetti campani, residenti tra Napoli e Salerno, successivamente identificati dagli investigatori.

Le somme sono state in gran parte trasferite immediatamente su conti esteri, in Belgio e Lussemburgo, riconducibili a società di proprietà e amministrate da altri soggetti campani. Dagli accertamenti è emerso che tali soggetti risultavano titolari di numerosi rapporti finanziari presso 11 istituti di credito differenti, utilizzati esclusivamente per perpetrare le truffe. La parte restante del denaro è stata invece prelevata in contanti presso sportelli ATM delle province di Napoli e Salerno da altri indagati. Le prime attività investigative hanno consentito di localizzare in Campania le abitazioni di nove indagati (quattro a Napoli e cinque tra Salerno e provincia), nei cui confronti sono state eseguite perquisizioni domiciliari, personali e veicolari.

Contestualmente sono stati identificati quattro intestatari dei conti correnti e sequestrato ingente materiale probatorio: numerose carte prepagate Postepay Evolution intestate a personaggi fittizi, documentazione bancaria e telefoni cellulari con SIM card. Le successive attività tecniche hanno fatto emergere un sistema strutturato e metodico di invio di migliaia di SMS al giorno, diretti in modo indiscriminato a potenziali vittime su tutto il territorio nazionale.

I messaggi venivano trasmessi tramite centinaia di SIM, inserite in consolle modem multisim capaci di ospitare contemporaneamente numerose schede telefoniche, tutte intestate a soggetti di nazionalità straniera, per lo più pakistana. I responsabili sono risultati operare tra i comuni di Fucecchio ed Empoli (Firenze) e Santa Croce sull’Arno (Pisa). Le indagini hanno quindi permesso di localizzare, proprio a Santa Croce sull’Arno, l’immobile adibito a call center clandestino, utilizzato per l’invio quotidiano dei messaggi truffaldini. È stato inoltre accertato il pieno e consapevole concorso di due dealer di telefonia, operanti a Fucecchio ed Empoli, nell’intestazione fittizia delle SIM a cittadini extracomunitari non censiti sul territorio nazionale e nella loro successiva fornitura agli autori delle truffe.

Nella giornata di ieri, i Carabinieri di Chieti, coordinati dal Procuratore Gaetano Di Florio e dal Sostituto Giovanni Ciani, hanno eseguito una vasta operazione di polizia con perquisizioni presso il call center – occupato da un 38enne pakistano – e nei due negozi di telefonia.

Complessivamente sono stati sequestrati 3 modem multisim, 685 SIM Iliad, 6 notebook, 1 router 4G, 9 telefoni cellulari, 4 computer e un supporto informatico. L’operazione ha consentito di interrompere il flusso quotidiano di migliaia di SMS-truffa che colpivano una platea indistinta di cittadini, in particolare persone anziane, più vulnerabili a questo tipo di raggiri. Il fenomeno dello smishing, secondo quanto emerso dall’indagine, ha provocato ingenti danni patrimoniali. Al momento il procedimento contempla 17 soggetti indagati. Le indagini proseguono per recuperare le somme sottratte alle vittime e individuare ulteriori responsabili.

Come precisato dagli inquirenti, il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari e l’eventuale colpevolezza degli indagati dovrà essere accertata in sede dibattimentale, nel contraddittorio tra le parti.