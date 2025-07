Blitz antidroga “End to End”: 12 arresti tra Abruzzo, Lazio e Puglia, sequestro beni per oltre un milione di euro

Operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia dell’Aquila: nel mirino due gruppi criminali dediti al narcotraffico. Contestati anche estorsione, tentato omicidio e corruzione.

È scattata all’alba l’operazione “End to End”, un imponente blitz antidroga che ha visto impegnati oltre 80 agenti della Polizia di Stato in Abruzzo, Lazio e Puglia. Dodici le misure cautelari personali eseguite nei confronti di altrettanti cittadini italiani, ritenuti appartenenti a due distinte organizzazioni criminali ben strutturate, specializzate nell’importazione e nello smercio di ingenti quantità di sostanze stupefacenti.

L’indagine, condotta dalla Squadra Mobile di Pescara e coordinata dal Servizio Centrale Operativo, è stata portata avanti su delega della Direzione Distrettuale Antimafia dell’Aquila, che ha richiesto e ottenuto i provvedimenti restrittivi dal giudice. Un ruolo centrale, dunque, quello della DDA del capoluogo abruzzese, che ha diretto l’intera attività investigativa, estesa a più regioni.

Oltre alla Mobile di Pescara, hanno preso parte all’operazione anche le Squadre Mobili di Roma, Teramo, Latina, L’Aquila, Frosinone e Foggia, con il supporto dei Reparti Prevenzione Crimine Abruzzo, Lazio e Puglia Settentrionale. Le forze dell’ordine stanno eseguendo in queste ore anche numerose perquisizioni nelle abitazioni e nei luoghi nella disponibilità degli indagati.

Gli arrestati sono accusati, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Per alcuni di loro, le accuse comprendono anche reati gravi come estorsione, tentato omicidio e corruzione. Il blitz ha portato anche al sequestro di beni mobili e immobili per un valore complessivo superiore al milione di euro, considerati proventi illeciti delle attività criminali.

L’operazione “End to End” rappresenta un duro colpo alle reti del narcotraffico interregionale, con l’Abruzzo ancora una volta crocevia di importanti attività investigative grazie all’azione della Procura Distrettuale Antimafia dell’Aquila.

Dodici le misure cautelari eseguite nelle prime ore di oggi su delega della Direzione Distrettuale Antimafia dell’Aquila, con il supporto di numerose squadre mobili e reparti speciali. Nel mirino degli investigatori 34 soggetti indagati, accusati a vario titolo di traffico di droga, estorsione, tentato omicidio e altri gravi reati, tra cui l’utilizzo di bombe carta, pestaggi, intimidazioni e persino l’introduzione di droga e cellulari in carcere con la complicità di appartenenti alle forze dell’ordine.

L’indagine, avviata nel novembre 2023 dopo violente ritorsioni per debiti di droga nel pescarese, ha svelato una struttura criminale ben organizzata, spietata e dotata di enormi risorse economiche, capace di muovere ingenti quantitativi di stupefacenti e di operare con disinvoltura su più regioni.

Durante l’attività investigativa, condotta dalla Squadra Mobile di Pescara e coordinata dalla DDA dell’Aquila con il contributo della Procura di Pescara, sono stati sequestrati 266 kg di hashish, 3,5 kg di cocaina e 9 kg di marijuana, tra cui 132 kg ritrovati a Pianella (PE), uno dei sequestri più rilevanti mai registrati in Abruzzo.

Tra gli episodi più eclatanti, il tentato omicidio di un agente della Squadra Mobile, aggredito nel tentativo di fermare una vettura carica di oltre 120 kg di hashish, e la truffa a un altro gruppo criminale, raggirato con un finto pagamento in denaro contenente carta straccia. Le comunicazioni tra i membri avvenivano solo tramite telefoni criptati, mentre il trasporto della droga era affidato a corrieri insospettabili, spesso giovanissimi e incensurati. Il tutto orchestrato con gerarchie rigide, compiti precisi e una strategia basata sulla violenza e sulla fidelizzazione dei clienti, fino al punto di "brandizzare" la droga, rendendola simile a note merendine per eludere i controlli.

Il valore complessivo dei beni sequestrati ammonta a oltre 1 milione e 360 mila euro tra denaro contante, conti correnti, veicoli, immobili e preziosi, ora sottratti alla disponibilità del sodalizio criminale. L’operazione ha coinvolto le Squadre Mobili di Roma, Teramo, Latina, L’Aquila, Frosinone e Foggia, con il coordinamento del Servizio Centrale Operativo e il supporto dei Reparti Prevenzione Crimine Abruzzo, Lazio e Puglia Settentrionale.