Giovedì 18 Giugno 2026

Cronaca

Blitz antidroga a Rancitelli: smantellata una presunta rete di spaccio, sette misure cautelari

18/06/2026 - Redazione AbruzzoinVideo
Blitz antidroga a Rancitelli: smantellata una presunta rete di spaccio, sette misure cautelari

Indagine dei carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Pescara. Al centro dell'inchiesta un appartamento popolare trasformato, secondo gli investigatori, in una base per la vendita di cocaina e crack

Un appartamento di edilizia popolare nel quartiere Rancitelli sarebbe stato trasformato in una vera e propria centrale dello spaccio, con un continuo via vai di clienti e decine di cessioni di droga ogni giorno. È quanto emerge dall'operazione condotta dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Pescara che ha portato all'esecuzione di sette misure cautelari disposte dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della Procura.

Due persone sono state condotte in carcere, mentre per altre cinque è stato disposto il divieto di dimora nel comune di Pescara. Nell'inchiesta risulta coinvolto anche un minorenne, la cui posizione è ora al vaglio della Procura per i Minorenni dell'Aquila.

Le indagini, protrattesi per diversi mesi, hanno consentito ai militari di documentare una presunta attività di spaccio all'interno di un alloggio Ater situato in via Lago di Borgiano. Secondo gli investigatori, nell'abitazione si sarebbero presentati quotidianamente oltre cinquanta acquirenti.

Determinanti per la ricostruzione dei fatti sono stati i servizi di osservazione e le riprese audio-video effettuate nei pressi dell'appartamento, che avrebbero documentato numerosi episodi di cessione di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina e crack. In alcuni casi, sempre secondo quanto emerso dall'inchiesta, la droga sarebbe stata consumata direttamente negli spazi comuni dello stabile.

L'operazione rappresenta un nuovo intervento delle forze dell'ordine nell'area di Rancitelli, da tempo al centro di attività di contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti.

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