Lunedì 03 Novembre 2025

Cronaca

Banditi fanno esplodere bancomat a Fossacesia Marina ma fuggono senza bottino

03/11/2025 - Redazione AbruzzoinVideo
Banditi fanno esplodere bancomat a Fossacesia Marina ma fuggono senza bottino

Il colpo alle 3.35 al Bancomat della San Paolo.

Assalto nella notte al bancomat di Fossacesia Marina della Banca San Paolo, fatto esplodere con la cosiddetta “tecnica della marmotta”.

La deflagrazione ha distrutto la cassa automatica, ma i malviventi non sono riusciti a prendere il denaro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Ortona che hanno subito avviato le indagini e stanno acquisendo le immagini delle telecamere di video sorveglianza e i Vigili del fuoco di Lanciano.

CONDIVIDI:

Potrebbero interessarti

Grave rottura della condotta che alimenta i comuni di Cerchio, Aielli e Collarmele

I lavori proseguiranno per tutta la giornata di domenica 2 novembre 2025, fino al completo ripristino del servizio.

Tragedia a Roccamorice, escursionista precipita durante un’arrampicata: morto sul colpo

L’uomo stava scalando con un gruppo di sportivi: inutili i soccorsi. Sul posto 118, elisoccorso e carabinieri

Sasi, assemblea dei sindaci nella sede del Patto Territoriale Sangro Aventino. All’ordine del giorno la riforma del sistema idrico integrato.

Numerosi gli interventi, tutti d’accordo nel preservare la gestione pubblica dell’acqua.

Stalking e minacce sui social alla ex e ai magistrati: 52enne arrestato dai carabinieri di Ortona

Già sottoposto all’obbligo di dimora, l’uomo ha continuato a perseguitare la vittima pubblicando gravi minacce su Facebook. Ora è rinchiuso nel carcere di Lanciano.

Abruzzoinvideo © - Kairos CMS by Chemicalweb