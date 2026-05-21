Avezzano, aggredisce i genitori per rapinare il padre: arrestato dalla Polizia

Notte di violenza nel quartiere Borgo Angizia. Il padre ferito a una mano durante la colluttazione

Ancora un episodio di violenza familiare in Abruzzo. La Polizia di Stato di L'Aquila ha arrestato nella notte un cittadino italiano con le accuse di maltrattamenti in famiglia, rapina e lesioni ai danni dei propri genitori. L’intervento è scattato nel quartiere Borgo Angizia di Avezzano, dove gli agenti della Squadra Volante del Commissariato, su disposizione della Sala Operativa della Questura, sono intervenuti per una violenta lite all’interno di un appartamento.

Una volta sul posto, i poliziotti hanno trovato padre e figlio ancora in forte agitazione. L’uomo più anziano presentava una vistosa ferita alla mano e ha raccontato agli agenti di essere stato aggredito dal figlio, già noto alle forze dell’ordine, che avrebbe tentato di impossessarsi del borsello che portava con sé. Secondo quanto riferito dalla vittima, non si sarebbe trattato di un episodio isolato: sia lui che la moglie avrebbero già subito in passato comportamenti violenti da parte del figlio. Alla luce degli elementi raccolti, per il giovane è scattato l’arresto immediato. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano, l’uomo è stato trasferito nella locale casa circondariale.