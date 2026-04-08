Giovedì 09 Aprile 2026

Cronaca

Avezzano, malore alla guida: auto impazzita fermata dalla Polizia, evitata tragedia

08/04/2026 - Redazione AbruzzoinVideo
Avezzano, malore alla guida: auto impazzita fermata dalla Polizia, evitata tragedia

Gli agenti si frappongono con la volante e bloccano il veicolo fuori controllo: conducente soccorso e trasportato in ospedale

Momenti di grande tensione nella mattinata di ieri ad Avezzano, lungo la trafficata via XX Settembre, dove un uomo di 58 anni è stato colto da unimprovviso malore mentre era alla guida, perdendo il controllo dell’auto.

La vettura, rimasta senza controllo, ha iniziato a procedere a velocità costante zigzagando e invadendo anche la corsia opposta, con il concreto rischio di uno scontro frontale con altri veicoli in transito.

Provvidenziale l’intervento di due agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Avezzano che, accortisi della situazione, si sono immediatamente posizionati con l’auto di servizio davanti al veicolo fuori controllo, riuscendo a fermarne la corsa con un tamponamento controllato.

Una manovra decisiva che ha evitato conseguenze ben più gravi. Subito dopo, gli agenti hanno prestato i primi soccorsi al conducente, constatando il malore in atto. L’uomo è stato poi affidato al personale del 118 e trasportato all’ospedale “SS. Filippo e Nicola” per le cure necessarie.

Illesi i poliziotti. Il traffico, inizialmente rallentato, è tornato alla normalità in breve tempo anche grazie al supporto dei Carabinieri intervenuti sul posto.

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