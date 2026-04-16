Avezzano, controlli straordinari della Polizia: droga sequestrata e 110 persone identificate

Servizi mirati contro microcriminalità e spaccio: due segnalati, ritrovato anche un 35enne scomparso

Prosegue senza sosta l’attività della Polizia di Stato di L’Aquila nel contrasto ai reati predatori e al traffico di stupefacenti. Nel pomeriggio di martedì 14 aprile, ad Avezzano, è stato messo in campo un servizio straordinario di controllo del territorio disposto dal Questore, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza urbana e arginare i fenomeni di microcriminalità.

L’operazione ha visto impegnati gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Avezzano, affiancati dal Reparto Prevenzione Crimine di Pescara, con il supporto delle unità cinofile della Polizia di Stato e di un equipaggio della Guardia di Finanza. Un dispositivo articolato che ha consentito di passare al setaccio diverse aree sensibili della città, con controlli serrati su persone, veicoli ed esercizi commerciali. Il bilancio dell’attività parla di 110 persone identificate e 68 veicoli controllati. Durante le verifiche, due cittadini stranieri sono stati fermati all’uscita di un locale del centro: alla vista degli operatori hanno tentato di disfarsi di due involucri contenenti una modica quantità di cannabis. Il gesto non è sfuggito agli agenti, che hanno proceduto a perquisizione personale. Il controllo è stato poi esteso anche all’interno del locale, dove – grazie al fiuto del cane antidroga – è stato rinvenuto, nei bagni, un ulteriore quantitativo di hashish superiore ai 12 grammi. La sostanza è stata immediatamente sequestrata. I due uomini sono stati accompagnati negli uffici del Commissariato per gli accertamenti di rito e successivamente segnalati alla Prefettura dell’Aquila per detenzione di sostanze stupefacenti ad uso personale. Nel corso dello stesso servizio, gli agenti hanno inoltre rintracciato un uomo di 35 anni, la cui scomparsa era stata denunciata dai familiari poche ore prima. L’uomo si trovava all’interno di un hotel cittadino, in evidente stato di alterazione psico-fisica. Dopo un’attenta opera di mediazione da parte degli operatori, è stato convinto a fare rientro a casa. Un intervento che conferma l’attenzione delle forze dell’ordine sul territorio marsicano, dove i controlli straordinari continueranno anche nei prossimi giorni, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza ai cittadini e contrastare ogni forma di illegalità diffusa.