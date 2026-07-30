Avezzano, controlli antidroga della Polizia: due denunciati per spaccio in due giorni

Sequestrati oltre 80 grammi di hashish. I due episodi sono emersi durante i controlli della Squadra Volante del Commissariato

Proseguono ad Avezzano i controlli della Polizia di Stato contro lo spaccio e il traffico di sostanze stupefacenti. In due distinti interventi, effettuati nell’arco di due giorni, gli agenti della Squadra Volante del Commissariato hanno denunciato due cittadini stranieri per detenzione di droga ai fini di spaccio, sequestrando complessivamente oltre 80 grammi di hashish.

Il primo episodio è avvenuto nella serata del 28 luglio, quando gli agenti sono intervenuti nei pressi della stazione ferroviaria in seguito alla segnalazione di un presunto furto di un cellulare. Durante il controllo, l’attenzione dei poliziotti è stata attirata da un uomo che, alla loro vista, avrebbe tentato di allontanarsi rapidamente.

Bloccato dagli operatori, è stato trovato in possesso di alcuni grammi di sostanza stupefacente. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire un ulteriore quantitativo di droga. L’uomo, cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante in Italia, è stato quindi denunciato a piede libero per detenzione ai fini di spaccio. Un secondo intervento è avvenuto nella mattinata successiva, durante un controllo in corso della Libertà. Gli agenti hanno fermato due cittadini stranieri e riconosciuto uno dei due tra le persone presenti il giorno precedente in occasione della segnalazione relativa al furto del cellulare. Alla vista dei poliziotti, l’uomo avrebbe tentato di disfarsi di un piccolo involucro, subito recuperato dagli operatori e risultato contenere alcune dosi di hashish.

La successiva perquisizione personale ha portato al ritrovamento di un secondo involucro con oltre 55 grammi di sostanza stupefacente. Il giovane, cittadino extracomunitario senza fissa dimora e con una richiesta di protezione internazionale, è stato accompagnato negli uffici del Commissariato per l’identificazione e, al termine degli accertamenti, denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Le operazioni rientrano nell’attività di prevenzione e contrasto al fenomeno dello spaccio condotta dalla Polizia di Stato sul territorio di Avezzano.