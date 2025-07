Crisi Stellantis, la Regione convoca un tavolo sull’Automotive: “Coinvolgere i vertici per tutelare Atessa e l’indotto”

La Regione chiama a raccolta Stellantis, sindacati e Confindustria: confronto urgente dopo il calo della produzione e l’allarme sull’indotto di Atessa.

PESCARA – La Regione Abruzzo accende i riflettori sulla situazione sempre più delicata del comparto automotive e in particolare sul destino dello stabilimento Stellantis di Atessa. L’assessore alle Attività Produttive, Tiziana Magnacca, ha infatti convocato un tavolo regionale interamente dedicato all’esame dello scenario produttivo della multinazionale, in programma venerdì 18 luglio alle ore 11, presso la sala “C. D’Ascanio” in Piazza Unione a Pescara.

La convocazione, indirizzata direttamente ai vertici del Gruppo Stellantis, arriva all’indomani delle ultime preoccupanti dichiarazioni dell’azienda e a seguito di dati produttivi che – secondo l’assessore – delineano un quadro allarmante, specialmente per quanto riguarda la produzione di autovetture e veicoli commerciali leggeri. “Le ultime comunicazioni della multinazionale – spiega Magnacca – hanno suscitato l’immediata reazione dei sindacati, dei lavoratori e delle aziende dell’indotto. Serve un confronto aperto e trasparente con i vertici, perché il rischio di una contrazione produttiva non può ricadere su un territorio già provato da mesi di incertezza”. Al tavolo sono stati invitati anche i rappresentanti regionali di Confindustria e delle principali sigle sindacali, per un confronto a più voci sulle strategie da mettere in campo a tutela del sito produttivo della Val di Sangro e dell’intero settore.

“La presenza di Stellantis – sottolinea l’assessore – rappresenta un’occasione importante per discutere con le autorità regionali e locali delle possibili azioni a sostegno dell’azienda. Vogliamo individuare insieme soluzioni concrete per garantire la continuità produttiva e preservare l’occupazione”. Una convocazione che suona come un appello alla responsabilità collettiva: istituzioni, impresa e forze sociali chiamate a unire le forze per non disperdere un patrimonio industriale strategico per tutto l’Abruzzo.