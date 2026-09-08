Marted 08 Settembre 2026

Cronaca

Automotive: commessa Stellantis per parabrezza Ducato allo stabilimento Pilkington

08/09/2026 - Redazione AbruzzoinVideo
Automotive: commessa Stellantis per parabrezza Ducato allo stabilimento Pilkington

E’ uno dei primi risultati della nuova politica europea del Ceo di Stellantis, Antonio Filosa, che prevede un investimento di un miliardo di euro destinato al rilancio dei veicoli leggeri in Val di Sangro", ha commentato l'assessore Tiziana Magnacca

"È certamente una grande notizia per l’Abruzzo e per la città di San Salvo l'assegnazione di una commessa per tutti i parabrezza che dovranno essere prodotti per il nuovo Ducato alla NSG Group Pilkington. Un ottimo risultato per l’impegno che ci ha visti attivi per proteggere i lavoratori e l’indotto della catena Stellantis nella consapevolezza del valore della sostenibilità. La scelta di San Salvo è un forte segnale di fiducia di Stellantis verso la Pilkington, a conferma dell'alto livello tecnologico dei suoi impianti e della competenza delle maestranze. Produzione che beneficerà dei rinnovati forni di Piana Sant’Angelo, frutto di un importante investimento da 80 milioni di euro”. Ad affermarlo l’assessore alle Attività produttive Tiziana Magnacca nel commentare la notizia di fonte sindacale che annuncia la rinnovata collaborazione tra Stellantis e Nsg Group Pilkington per la produzione di parabrezza che si aggiunge a quella dei lunotti.

“E’ uno dei primi risultati della nuova politica europea del Ceo di Stellantis, Antonio Filosa, che prevede un investimento di un miliardo di euro destinato al rilancio dei veicoli leggeri in Val di Sangro. E’ la maggiore quota prevista da Stellantis in Europa a dimostrazione di una strategia di rilancio di Atessa e della componentistica prodotta in Abruzzo. Dopo decenni San Salvo torna a essere fornitrice dei parabrezza per lo stabilimento di Atessa riducendo le distanze tra produttore e acquirente”, aggiunge l’assessore.

“In questi mesi – conclude l’assessore Magnacca – dopo i tavoli nazionali presso il Mimit, voluti dal ministro Urso, abbiamo incentivato gli incontri con il gruppo Stellantis per ribadire quanto fosse importante destinare gli investimenti nell’indotto in Italia e che vede in Abruzzo la presenza di numerose aziende del settore dell’automotive. Complimenti al management e ai lavoratori dello stabilimento di San Salvo per un accordo a beneficio dell’intera filiera del comparto automobilistico regionale per un importante sostegno all’economia abruzzese”.

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