Atessa, riconoscimenti ai Carabinieri di Archi per l’operazione contro le truffe agli anziani

Attestati dall’Osservatorio della Legalità: arrestati due responsabili e recuperata l’intera refurtiva

Un riconoscimento per professionalità e tempestività nell’azione a tutela dei cittadini più fragili. Presso il Comando della Compagnia Carabinieri di Atessa sono stati consegnati gli attestati di riconoscenza ai militari della Stazione di Archi protagonisti di un’operazione che ha portato all’arresto di due persone responsabili di una truffa ai danni di un anziano, con il recupero integrale della refurtiva.

A ricevere il riconoscimento sono stati il luogotenente Luca Menna, il maresciallo Alessandro Fascì, il vicebrigadiere Alessandro Alfonsi e il carabiniere Giuseppe Giordano. Alla cerimonia hanno preso parte, tra gli altri, il comandante della Compagnia di Atessa, capitano Francesco Giovine, il sindaco di Archi Nicola De Laurentis e il consigliere regionale Vincenzo Menna.

Il presidente dell’Osservatorio regionale della Legalità, Francesco Prospero, ha sottolineato come l’intervento rappresenti «un esempio concreto di efficienza e spirito di servizio», evidenziando l’importanza della tutela degli anziani. Parole di apprezzamento anche dal sindaco De Laurentis e dal consigliere Menna, che hanno ribadito il valore della collaborazione tra istituzioni e forze dell’ordine.

L’iniziativa rientra nelle attività dell’Osservatorio per rafforzare prevenzione e contrasto alle truffe, fenomeno sempre più diffuso e particolarmente insidioso per le fasce più vulnerabili della popolazione.

Miriana Lanetta