Arrestato 31enne per assalto all’ATM a San Giacomo degli Schiavoni, avevano rubato l’auto in Abruzzo

L’uomo, originario di Foggia ma domiciliato in Molise, è coinvolto nell’esplosione del Postamat e nel furto dell’auto utilizzata per la fuga, coordinati i Carabinieri di Termoli.

I Carabinieri del Comando Compagnia di Termoli, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Larino, hanno eseguito nei giorni scorsi un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di un 31enne, pregiudicato, originario di Foggia e domiciliato a Montenero di Bisaccia, ritenuto responsabile, insieme ad altri tre soggetti ancora in corso di identificazione, dell’assalto notturno avvenuto il 7 luglio 2025 allo sportello Postamat dell’ufficio postale di San Giacomo degli Schiavoni.

L’indagine ha accertato che il gruppo, tutti travisati con passamontagna e cappucci, ha utilizzato due ordigni esplosivi artigianali del tipo “marmotta”, danneggiando gravemente lo sportello ATM e la struttura dell’ufficio postale, mettendo a rischio la sicurezza delle persone e rendendo impossibile l’uso dei servizi. I malviventi si sono poi dati alla fuga a bordo di un’Alfa Romeo Giulietta, rubata poco prima a San Salvo, in Abruzzo.

Le attività investigative, condotte dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Termoli con il coordinamento della Procura frentana, hanno incluso l’analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza e altri accertamenti tecnici, permettendo di ricostruire la dinamica dei fatti e di identificare uno dei presunti autori. L’uomo è sospettato anche di essere il “basista” della banda, conoscendo perfettamente la zona. I reati contestati comprendono l’uso di materiale esplosivo finalizzato alla commissione di furto pluriaggravato in danno di istituti di credito.

La Procura della Repubblica di Larino ha sottolineato l’attenzione costante verso queste tipologie di reati e l’efficacia delle indagini condotte dai Carabinieri, che hanno già portato a risultati significativi nel basso Molise, come dimostra l’operazione di novembre 2025 che ha sgominato un’altra banda specializzata negli assalti agli ATM, con base logistica nel foggiano e operante in diverse regioni del Sud Italia. L’arrestato è ora ristretto presso la Casa Circondariale di Larino, in attesa delle ulteriori fasi dell’iter giudiziario.