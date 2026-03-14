Arrestata con 58 ovuli di droga nello stomaco: fermata ad Arezzo una donna residente nel Pescarese

La 30enne, di origine nigeriana ma residente in provincia di Pescara, cercava di evitare i controlli alla stazione di Terontola: la radiografia ha rivelato oltre 700 grammi tra cocaina ed eroina

Una donna di 30 anni, di origine nigeriana ma residente in provincia di Pescara, è stata arrestata dai carabinieri dopo che una radiografia ha rivelato la presenza nel suo corpo di decine di ovuli contenenti droga. L’episodio è avvenuto alla stazione ferroviaria di Terontola, nel territorio di Cortona, in provincia di Arezzo.

La donna era appena arrivata in treno da Roma quando ha attirato l’attenzione dei militari dell’Arma impegnati nei controlli nell’area della stazione. Secondo quanto ricostruito, la 30enne avrebbe cercato di evitare il controllo cambiando direzione e mostrando un atteggiamento sospetto. Questo comportamento ha spinto i carabinieri a fermarla per un accertamento più approfondito.

Durante le verifiche, i militari hanno deciso di accompagnarla in ospedale ad Arezzo per ulteriori esami. Qui è stata sottoposta a una radiografia che ha rivelato la presenza nel suo corpo di numerosi ovuli contenenti sostanze stupefacenti.

In totale sono stati individuati 58 ovuli, per un peso complessivo di circa 700 grammi di droga, tra cocaina ed eroina. Tutto il materiale è stato sequestrato dalle forze dell’ordine.

Al termine delle procedure, la donna è stata arrestata con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Su disposizione dell’autorità giudiziaria di Arezzo è stata trasferita nel carcere di Sollicciano, a Firenze.

Le indagini sono attualmente in corso per chiarire la provenienza della droga e per verificare eventuali collegamenti con reti di traffico internazionale di stupefacenti. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire il percorso della sostanza e individuare eventuali complici o organizzazioni coinvolte nel trasporto.

Il caso richiama ancora una volta l’attenzione sul fenomeno dei cosiddetti “corrieri della droga”, persone che ingeriscono ovuli contenenti stupefacenti per trasportarli e superare i controlli delle forze dell’ordine, con gravi rischi per la propria salute oltre che conseguenze penali rilevanti.