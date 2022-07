Anversa degli Abruzzi, rinvenuto un cadavere in un sacco a pelo

La procura di Sulmona ha disposto l'autopsia per chiarire le cause del decesso.

I Carbinieri del Nucleo Operatvo di Sulmona e del Nucleo investigativo dell’Aquila sono intervenuti stamane n località Castrovalva in territorio Anversa degli Abruzzi in seguito al ritrovamento di un cadavere in avanzato stato di decomposizione.

Il corpo, all’interno di un sacco a pelo, è stato rinvenuto da alcuni escursionisti nei pressi di un sentiero montano. I resti apparterrebbero ad una persona adulta. La salma è stata trasferita all’obitorio dell'ospedale SS. Annunziata di Chieti per successivi accertamenti circa identità e cause della morte. La Procura della Repubblica di Sulmona ha aperto un'inchiesta. Non si esclude nessuna ipotesi, dal malore all'omicidio.