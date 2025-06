Amazon San Salvo, la Polizia di Stato incontra i lavoratori: focus sulla sicurezza stradale

Prevenzione, legalità e responsabilità civile al centro dell’incontro promosso dalla Polizia Stradale di Chieti nello stabilimento abruzzese

SAN SALVO – Un confronto diretto con chi ogni giorno percorre le strade per lavoro e per necessità, per diffondere la cultura della sicurezza e della responsabilità alla guida. La Polizia Stradale di Chieti ha partecipato a un incontro formativo organizzato presso lo stabilimento Amazon di San Salvo, rivolto ai dipendenti dell’azienda, per affrontare i principali temi legati alla sicurezza stradale.

L’iniziativa, accolta con entusiasmo da Amazon, si inserisce nell’ambito delle attività di sensibilizzazione che vedono le forze dell’ordine impegnate a promuovere buone pratiche e comportamenti virtuosi sulla strada. Gli agenti intervenuti hanno illustrato le principali norme del Codice della Strada, con particolare attenzione alle problematiche legate alla guida in stato di alterazione psicofisica dovuta ad alcol o droghe, alle distrazioni causate dall’uso del cellulare e alle condotte pericolose.

L'incontro ha suscitato forte interesse tra i lavoratori, che hanno partecipato attivamente, dimostrando consapevolezza e attenzione verso un tema tanto delicato quanto attuale.

Un esempio concreto di collaborazione tra istituzioni e aziende, che dimostra come fare rete sia essenziale per costruire una società più sicura. Educare alla legalità e alla responsabilità non solo riduce il rischio di incidenti, ma contribuisce a creare un ambiente di lavoro e di vita più attento al bene comune.