Allevamento cani abusivo a Torano Nuovo: 55 esemplari sequestrati, denunciato un uomo

Operazione dei Carabinieri di Nereto e Forestali di Civitella del Tronto: contestate frode, traffico illecito di animali e uso indebito di simboli dell’Arma

Un allevamento canino abusivo con 55 esemplari di varie razze, tra cui bassotti e barboncini, è stato scoperto a Torano Nuovo dai militari della Stazione Carabinieri di Nereto insieme ai Carabinieri Forestali del Nucleo di Civitella del Tronto. Un uomo del posto è stato deferito in stato di libertà con l’accusa, a vario titolo, di frode nell’esercizio del commercio, traffico illecito di animali, detenzione di segni distintivi contraffatti e usurpazione di titoli. L’operazione è stata condotta dai militari dell’Arma dei Carabinieri, a seguito di una segnalazione che ha portato all’individuazione della struttura abusiva.

All’interno dell’allevamento erano custoditi 55 cani di piccola taglia, tra cui numerosi bassotti e barboncini, di diversa età e sesso. Presenti anche circa dieci fattrici e diversi cuccioli. Alcuni animali sono risultati privi di microchip. Dalla documentazione rinvenuta e sottoposta a sequestro, i militari avrebbero accertato la natura fraudolenta di alcune cessioni: i cuccioli sarebbero stati venduti con certificazioni attestanti la purezza della razza, ma senza adeguata documentazione a supporto. Il prezzo di vendita variava tra i 700 e i 900 euro. L’attività risultava inoltre pubblicizzata su siti internet specializzati nella compravendita di animali da affezione. Nel corso degli accertamenti è emerso anche l’utilizzo di simboli e richiami riconducibili all’Arma dei Carabinieri nell’insegna e nel materiale pubblicitario dell’attività.

In particolare, in un banner sarebbe stato riprodotto il simbolo istituzionale con la dicitura “Carabinieri Cinofili”, elemento idoneo – secondo quanto ricostruito – a ingenerare l’erronea convinzione di un collegamento con la “Benemerita”. L’uomo, inoltre, sarebbe stato trovato in possesso di un berretto in lana con un fregio metallico simile a quelli in uso all’Arma, senza averne titolo. Sul posto sono intervenuti anche i veterinari della ASL di Teramo che, al termine delle verifiche sanitarie, non hanno riscontrato maltrattamenti nei confronti degli animali. Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e la responsabilità dell’indagato dovrà essere accertata in sede processuale.