Allarme veleni tra San Vito e Ortona: gatti uccisi e metaldeide in strada

È allarme avvelenamenti lungo la costa teatina. La L.I.D.A. – Sezione di Ortona denuncia una situazione di grave pericolo per animali e cittadini nei territori di San Vito Chietino e Ortona, dove in momenti diversi sono stati rinvenuti veleni altamente tossici.

A San Vito Marina, nei giorni scorsi, due gatti della colonia felina sono stati trovati morti. L’autopsia eseguita dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale ha confermato che si è trattato di avvelenamento.

La L.I.D.A. ha inviato al Comune una PEC urgente, sollecitando l’immediata applicazione dell’Ordinanza ministeriale contro i bocconi avvelenati, ma – denuncia l’associazione – non è arrivata alcuna risposta, né sono state predisposte misure di sicurezza come delimitazioni dell’area, bonifiche o cartelli di avviso.

Un’assenza d’intervento che, di fronte a decessi certificati, rappresenta una criticità estremamente seria per la tutela del territorio.

A Ortona, invece, sabato sono stati rinvenuti granuli blu compatibili con metaldeide, un pesticida letale per animali e rischioso anche per l’uomo. Il ritrovamento è avvenuto nei pressi degli immobili Ater di via Don Bosco.

La segnalazione, immediatamente diffusa da un assessore comunale, ha permesso di allertare tempestivamente i residenti. Al momento non risultano decessi, ma la presenza di una sostanza così pericolosa in un’area urbana abitata rende necessari controlli urgenti e interventi di prevenzione.

La L.I.D.A. chiede ai due Comuni l’attivazione immediata di tutte le misure previste dalla normativa:

– messa in sicurezza delle zone interessate,

– cartellonistica permanente,

– intensificazione della videosorveglianza,

– azioni coordinate con ASL, Forze dell’Ordine e Polizia Locale per risalire ai responsabili.

«Gli episodi di San Vito e Ortona confermano che il rischio è concreto e attuale. Servono azioni immediate e coordinate, non attese», sottolinea l’associazione. «La priorità è proteggere animali e cittadini da sostanze letali e prevenire nuovi casi».