Lunedì 01 Dicembre 2025

Cronaca

Allarme veleni tra San Vito e Ortona: gatti uccisi e metaldeide in strada

01/12/2025 - Redazione AbruzzoinVideo
Allarme veleni tra San Vito e Ortona: gatti uccisi e metaldeide in strada

L.I.D.A.Ortona denuncia una situazione di grave pericolo per animali e cittadini nei territori di San Vito Chietino e Ortona, dove in momenti diversi sono stati rinvenuti veleni altamente tossici.

È allarme avvelenamenti lungo la costa teatina. La L.I.D.A. – Sezione di Ortona denuncia una situazione di grave pericolo per animali e cittadini nei territori di San Vito Chietino e Ortona, dove in momenti diversi sono stati rinvenuti veleni altamente tossici.

A San Vito Marina, nei giorni scorsi, due gatti della colonia felina sono stati trovati morti. L’autopsia eseguita dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale ha confermato che si è trattato di avvelenamento.
La L.I.D.A. ha inviato al Comune una PEC urgente, sollecitando l’immediata applicazione dell’Ordinanza ministeriale contro i bocconi avvelenati, ma – denuncia l’associazione – non è arrivata alcuna risposta, né sono state predisposte misure di sicurezza come delimitazioni dell’area, bonifiche o cartelli di avviso.
Un’assenza d’intervento che, di fronte a decessi certificati, rappresenta una criticità estremamente seria per la tutela del territorio.

A Ortona, invece, sabato sono stati rinvenuti granuli blu compatibili con metaldeide, un pesticida letale per animali e rischioso anche per l’uomo. Il ritrovamento è avvenuto nei pressi degli immobili Ater di via Don Bosco.
La segnalazione, immediatamente diffusa da un assessore comunale, ha permesso di allertare tempestivamente i residenti. Al momento non risultano decessi, ma la presenza di una sostanza così pericolosa in un’area urbana abitata rende necessari controlli urgenti e interventi di prevenzione.

La L.I.D.A. chiede ai due Comuni l’attivazione immediata di tutte le misure previste dalla normativa:
messa in sicurezza delle zone interessate,
cartellonistica permanente,
intensificazione della videosorveglianza,
azioni coordinate con ASL, Forze dell’Ordine e Polizia Locale per risalire ai responsabili.

«Gli episodi di San Vito e Ortona confermano che il rischio è concreto e attuale. Servono azioni immediate e coordinate, non attese», sottolinea l’associazione. «La priorità è proteggere animali e cittadini da sostanze letali e prevenire nuovi casi».

CONDIVIDI:

TAG TEMATICI

Ortona San Vito Chietino

Potrebbero interessarti

Aggressione nella notte a Teramo: soccorritrici della Croce Rossa attaccate da una 25enne in stato di alterazione

Valastro: “Episodio grave, le aggressioni agli operatori sanitari sono una ferita aperta per il Paese”

Teramo, cade dal Ponte San Gabriele, muore una donna di 46 anni

La donna, mamma di un bambino, sembra stesse attraversando un periodo di fragilità psicologica ed era seguita da un esperto.

Grave incidente stradale sulla Statale 652 in territorio di Atessa, tre persone perdono la vita

Terribile incidente all’ora di pranzo. Nello scontro tra due utilitarie perdono la vita tre donne. Sul posto Carabinieri, Vigili del Fuoco e 118.

Operazione antidroga a Palombaro: sequestrata una pianta di cannabis alta 1 metro e 80, nei guai una coppia del posto

Perquisizione mirata dopo giorni di osservazione da parte dei Militari dell'Arma

Abruzzoinvideo © - Kairos CMS by Chemicalweb