Giovedì 21 Agosto 2025

All'Aeroporto D'Abruzzo il ritorno del Pescara-Bergamo: Ryanair ripristina lo storico collegamento

21/08/2025 - Redazione AbruzzoinVideo
Dal 26 ottobre torna operativo il volo tra l’Abruzzo e Orio al Serio, con frequenze rafforzate nel periodo natalizio.

Dopo mesi di attesa e polemiche, torna a volare la rotta Pescara-Bergamo. Ryanair ha infatti rimesso in vendita i biglietti sul proprio sito e tramite app, con la prima partenza fissata per domenica 26 ottobre. Il collegamento con l’aeroporto di Orio al Serio, tra i più utilizzati dai pendolari abruzzesi e dai viaggiatori diretti verso il nord Italia e l’Europa, sarà attivo tre volte a settimana: lunedì, venerdì e domenica.

Durante le festività natalizie la frequenza sarà potenziata, con voli extra il martedì, mercoledì e giovedì 1° gennaio 2026. La tratta era stata sospesa nei mesi scorsi, sostituita con l’opzione su Milano Malpensa – che resterà comunque disponibile nella programmazione invernale – ma la sua assenza aveva sollevato molte critiche, considerato l’alto numero di passeggeri che ne facevano uso. Con il ritorno del Pescara-Bergamo, l’Aeroporto d’Abruzzo riacquista uno dei collegamenti più richiesti e strategici, a conferma della centralità dello scalo regionale nei piani di Ryanair.

 

