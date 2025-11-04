Alfieri del Lavoro: Marsilio incontra Alisia Gabriela Di Panfilo e Gaia Ruggiero

Le due studentesse abruzzesi, 19enni di Teramo e Pescara, sono state insignite al Quirinale dal Presidente Mattarella

Il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha incontrato questo pomeriggio, a Palazzo Silone, a L'Aquila, Alisia Gabriela Di Panfilo (19 anni, di Teramo) e Gaia Ruggiero (19 anni, di Pescara), le due studentesse abruzzesi già insignite al Quirinale del titolo di Alfieri del Lavoro dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

«Alisia e Gaia dimostrano che l’Abruzzo è una terra che sa esprimere eccellenze e talenti, grazie all’impegno personale e alla qualità della formazione – ha commentato Marsilio – Il loro risultato è motivo di orgoglio per tutta la Regione. Le congratulazioni vanno anche alle famiglie e alle scuole che hanno accompagnato questo percorso. Quando il merito viene riconosciuto a livello nazionale, viene valorizzato anche il territorio».

Le due studentesse rientrano tra i 25 migliori studenti d’Italia provenienti da 14 Regioni e 24 diverse città italiane, oltre ad una estera (Francoforte), che hanno ricevuto la Medaglia di Alfiere del Lavoro: un riconoscimento che premia merito, studio e talento dei giovani che rappresentano il futuro professionale e sociale del Paese.