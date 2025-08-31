Aiutateci a ritrovare quel motociclista”: l’appello del fratello del 27enne in coma dopo l’incidente sulla Statale 16

Alessandro Bellucci in seguito all’incidente è in coma all’ospedale di Pescara.

Un appello che arriva dal cuore e dalla disperazione di una famiglia molto amata e conosciuta in Abruzzo, la famiglia Bellucci, anima dello Zoo d'Abruzzo di Rocca San Giovanni, È Renato, il fratello del giovane di 27 anni Alessandro Bellucci che lo scorso 14 agosto è rimasto gravemente ferito in un incidente in località Cavalluccio, lungo la Statale 16 a Rocca San Giovanni a scrivere su Fb chiedendo aiuto.

Il fratello, in sella al suo scooter, si è scontrato con un’auto ed è ancora ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Pescara. Da allora la sua famiglia non smette di sperare, ma ora lancia anche un appello pubblico: ritrovare il motociclista che, pochi istanti dopo l’impatto, fu il primo a fermarsi e a prestare soccorso.

“Quell’uomo ha visto tutto – spiega il fratello nel post – e la sua testimonianza potrebbe essere fondamentale sia per ricostruire la dinamica, sia per aiutare i medici a comprendere meglio le condizioni di mio fratello”.

Il conducente dell’auto, un 46enne dell’Aquila, è rimasto illeso. Sulle cause dell’incidente sono ancora in corso accertamenti. Intanto la famiglia del giovane chiede che chiunque abbia notizie di quel motociclista si faccia avanti. Subito ha preso il via il tam tam mediatico, in tanti augurano ad Alessandro di superare questo momento, di farcela e di tornare a brillare e a sorridere, ripensando a cosa gli è accaduto solo come un brutto ricordo.

Miriana Lanetta