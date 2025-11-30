Aggressione nella notte a Teramo: soccorritrici della Croce Rossa attaccate da una 25enne in stato di alterazione

Valastro: “Episodio grave, le aggressioni agli operatori sanitari sono una ferita aperta per il Paese”

TERAMO – Ennesimo episodio di violenza ai danni degli operatori sanitari. Alle 02:00 di questa notte, due soccorritrici del Comitato di Teramo della Croce Rossa Italiana sono state aggredite da una giovane di 25 anni che avevano appena assistito durante un intervento di emergenza sanitaria.

Le due operatrici erano intervenute per soccorrere la ragazza, trovata in evidente stato di alterazione psicofisica. Una volta giunte a destinazione, appena l’ambulanza si è fermata, la giovane si è scagliata contro di loro, colpendole senza motivo apparente. Un episodio che ha suscitato l’immediata reazione del presidente nazionale della Croce Rossa Italiana, Rosario Valastro, che ha espresso forte preoccupazione: “Un episodio che deve farci riflettere sull’importanza di tutelare operatori e volontari impegnati nel soccorso, al pari di infermieri e medici. Non è accettabile che chi aiuta sia vittima di aggressioni”.

Valastro ha ricordato come la violenza contro gli operatori sanitari rappresenti “una ferita aperta” che va affrontata con urgenza. “Aggredire un operatore in servizio significa compromettere l’efficacia del soccorso e, in alcuni casi, impedirne il buon esito”, ha aggiunto. Il Presidente della CRI ha poi espresso solidarietà alle due soccorritrici del Comitato di Teramo: “Alle operatrici coinvolte va la mia più sincera vicinanza e quella dell’intera Croce Rossa Italiana”.

Ha inoltre ringraziato il Comitato Regionale Abruzzo, che ha attivato gli psicologi del SEP per fornire supporto immediato alle volontarie aggredite. Il fenomeno, purtroppo, è in crescita. Nel solo 2024, tra sanità pubblica e privata, si sono registrate 25.940 aggressioni. Un aumento preoccupante rispetto al 2023, quando nella sola sanità pubblica erano stati registrati 18mila episodi: un incremento di 5.940 casi (+33%), in linea con il trend europeo (+32%) e mondiale (+39%). (Dati: indagine Amsi, Umem e Movimento Internazionale Uniti per Unire). L’aggressione di Teramo riaccende dunque i riflettori su un problema che continua a colpire chi, ogni giorno, è in prima linea per salvare vite.