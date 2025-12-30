Aggressione nel carcere minorile dell’Aquila, ferito un agente di polizia penitenziaria

La denuncia del sindacato Cnpp-Spp: “Situazione al collasso, organici insufficienti e turni massacranti”

Nuova aggressione all’interno dell’Istituto penale per minorenni dell’Aquila. Nella mattinata di oggi un agente di polizia penitenziaria è stato aggredito durante il servizio. A rendere noto l’episodio è la Federazione sindacale Cnpp-Spp, che in un comunicato parla di una “vile aggressione” e di una situazione ormai fuori controllo. Secondo quanto riferito dal sindacato, gli autori del gesto sarebbero gli stessi detenuti che, circa una settimana fa, avrebbero già aggredito altri tre agenti nello stesso istituto.

Il poliziotto ferito è stato sottoposto a visita medica e refertato: presenta evidenti lividi al collo, anche se al momento non sono state rese note informazioni sulla prognosi. Nella nota si fa riferimento anche a gravi danni alla struttura: i due detenuti avrebbero divelto, utilizzando un biliardino, il blindato che consente l’accesso ai cortili per la passeggiata.

I segretari nazionali del Cnpp-Spp, Mauro Nardella e Giuseppe Merola, denunciano una gestione resa difficile da carenze di personale, con turni che arriverebbero fino a 12 ore consecutive, avvertendo che senza interventi urgenti gli istituti per minori rischiano di diventare “autentiche università del crimine”. Tra le richieste avanzate dal sindacato figurano l’aumento delle risorse e degli organici, il trasferimento immediato dei detenuti definiti più problematici e il rimpatrio di quelli extracomunitari. Sulla vicenda interviene anche la consigliera comunale del Partito Democratico Stefania Pezzopane, che esprime forte preoccupazione per la situazione dell’Ipm aquilano. In qualità di componente della terza commissione comunale, Pezzopane segue da vicino il monitoraggio della struttura, riaperta recentemente, sottolineando la necessità di garantire sicurezza sia agli operatori sia ai minori detenuti.