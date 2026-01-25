Domenica 25 Gennaio 2026

Aggressione con coltello in centro a Pescara: ferito uno dei titolari della Barcaccia

25/01/2026 - Redazione AbruzzoinVideo
Momenti di paura sabato sera in piazza Primo Maggio. Arrestato l’aggressore. Il sindaco: “Tolleranza zero verso la violenza”

Attimi di terrore nel cuore di Pescara nella serata di ieri, sabato 24 Gennaio, quando quella che sembrava una tranquilla serata di fine settimana si è trasformata in un episodio di violenza che solo per fortuna non ha avuto conseguenze più gravi.

L’aggressione è avvenuta intorno alle ore 20 davanti al ristorante “La Barcaccia”, in piazza Primo Maggio. Un uomo di nazionalità straniera, di circa 30-35 anni e presumibilmente in stato di ebbrezza, avrebbe tentato di entrare nel locale. Al diniego opposto da uno dei titolari, la situazione è rapidamente degenerata.

Ne è scaturita una lite culminata con un colpo all’addome sferrato con un coltellino. Immediata la chiamata ai soccorsi: il ristoratore è stato trasportato in ospedale dal personale del 118. Le sue condizioni, fortunatamente, non sono gravi. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato che, grazie alla presenza sul territorio, hanno rintracciato e arrestato poco dopo l’aggressore.

Sull’episodio è intervenuto il sindaco di Pescara, Carlo Masci, che ha espresso ferma condanna per quanto accaduto: «Si tratta di un fatto molto grave e inaccettabile. Esprimo la mia piena vicinanza al ristoratore aggredito, ai dipendenti e ai clienti che hanno assistito a scene di gratuita brutalità».

Il primo cittadino ha ribadito la necessità di rafforzare i controlli e il presidio delle forze dell’ordine, sottolineando come la sicurezza non debba avere colore politico e ringraziando gli agenti per il tempestivo intervento. Annunciata anche la richiesta di un nuovo tavolo tecnico con il Prefetto per aumentare la tutela nelle zone più sensibili della città.

«La priorità – ha concluso – è garantire tranquillità ai cittadini perbene e sostenere concretamente le forze dell’ordine. Nessuna strumentalizzazione, ma tolleranza zero verso la violenza».

