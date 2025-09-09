Aggredisce un macchinista per salire sul treno con la bici: 48enne allontanato da Pescara per tre anni

Il Questore Solimene emette un foglio di via obbligatorio dopo l’episodio violento in stazione. L’uomo era già stato identificato e denunciato dalla Polfer

Non potrà mettere piede a Pescara per i prossimi tre anni il 48enne che, a fine agosto, si è reso protagonista di una violenta aggressione ai danni di un macchinista.

L’uomo, infatti, aveva preteso di salire a bordo di un treno regionale con la propria bicicletta, nonostante fosse già stato superato il numero massimo consentito. Alla richiesta del personale ferroviario di scendere dal convoglio, il passeggero aveva reagito con violenza: un macchinista fuori servizio, intervenuto insieme al capotreno per spiegare le ragioni del divieto, era stato colpito al volto. Subito dopo, l’aggressore si era dato alla fuga. Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Pescara, grazie all’analisi delle telecamere di sorveglianza, sono riusciti a identificarlo e a rintracciarlo nei giorni successivi, deferendolo all’Autorità Giudiziaria.

In considerazione della condotta aggressiva e della pericolosità manifestata, il Questore di Pescara, Carlo Solimene, ha disposto nei confronti del 48enne un foglio di via obbligatorio, che gli vieta il ritorno in città per un periodo di tre anni. Un provvedimento che rientra nel più ampio quadro delle misure di prevenzione adottate dalla Polizia di Stato per garantire sicurezza e contrastare episodi di violenza sul territorio.