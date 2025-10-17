Aggredì il figlio del titolare di un lido, arrestato 20enne

Finisce agli arresti domiciliari il ventenne di Pescara responsabile dell'aggressione ai danni del figlio del proprietario dello stabilimento balneare 'Palm Beach' del capoluogo adriatico, avvenuta a luglio scorso.

Stamani i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto operativo del Comando provinciale, su richiesta della procura, hanno deto esecuzione all'ordinanza applicativa della misura cautelare. L'accusa è di lesioni personali gravi. Il giovane, mentre era con amici nello stabilimento per festeggiare un compleanno, era stato allontanato dai figli del titolare e dai dipendenti, perché aveva acceso fuochi d'artificio sulla spiaggia. Per vendicarsi, il giovane, aveva colpito alla testa con una bottiglia uno dei figli del titolare del lido, provocandogli lesioni giudicate guaribili in 60 giorni. La dinamica dei fatti è stata ricostruita grazie all'ascolto di testimoni, ai sopralluoghi e alla visione dei filmati delle videocamere di sorveglianza. La misura cautelare, sottolineano i militari dell'Arma in una nota, si è resa necessaria in considerazione della gravità del fatto, delle risultanze del certificato penale e dei carichi pendenti del 20enne, nonché per il pericolo di reiterazione degli stessi reati.

(ANSA)