Agente di Polizia di origine abruzzese trovato senza vita nel suo alloggio alla questura di Foggia

Colleghi e amici lo ricordano come un professionista esemplare: educato, ligio al dovere, sempre dedito al lavoro. La sua scomparsa lascia un vuoto enorme tra chi lo conosceva e stimava.

Tragedia a Foggia, dove un poliziotto di 58 anni, originario dell’Abruzzo e in servizio presso la squadra Volanti della Questura, è stato trovato privo di vita all’interno del suo alloggio di servizio in via Antonio Gramsci. A fare la drammatica scoperta sono stati alcuni colleghi, insospettiti dalla sua assenza. Secondo le prime ricostruzioni, non si esclude l’ipotesi di un gesto volontario: pare che sia stata utilizzata l’arma di ordinanza.

Le indagini sono in corso e la Procura ha aperto un fascicolo, ma al momento nessuna pista viene tralasciata. Il poliziotto da alcuni anni era impegnato a Foggia, dove si era fatto apprezzare per la sua professionalità, la disponibilità e il senso del dovere. La notizia della sua improvvisa scomparsa ha scosso profondamente non solo i colleghi, ma anche l’intera comunità cittadina. Dolore e incredulità hanno avvolto la Questura, dove oggi si respira un clima di lutto e silenzio.

“Era un professionista esemplare, educato e rispettoso”, raccontano commossi i colleghi. I funerali si svolgeranno giovedì 10 aprile presso la chiesa di Sant’Antonio.

