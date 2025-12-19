Aeroporto d'Abruzzo, nebbia causa dirottamenti e ritardi. Saga smentisce carenze strumentali

Voli da Milano e Cracovia dirottati a Fiumicino. La società di gestione respinge le voci sulla mancanza di strumentazioni adeguate

Mattinata difficile all'aeroporto d'Abruzzo, dove la fitta nebbia scesa nelle ultime ore sul territorio ha provocato una serie di disagi operativi con dirottamenti, ritardi e cancellazioni. La scarsa visibilità ha impedito l'atterraggio regolare di diversi voli, costringendo i vettori a soluzioni alternative per garantire il trasporto dei passeggeri.

Nel corso della mattinata, i collegamenti provenienti da Milano Malpensa e Cracovia non hanno potuto completare l'avvicinamento allo scalo pescarese e sono stati dirottati sull'aeroporto di Fiumicino. I viaggiatori sono stati successivamente trasferiti a Pescara tramite bus. L'effetto domino si è fatto sentire anche sui voli in partenza, che hanno accumulato ritardi, mentre il collegamento per Torino è stato completamente cancellato.

Le condizioni meteorologiche, secondo quanto comunicato dalla Saga – società di gestione dell'aeroporto – stanno progressivamente migliorando e la situazione operativa sta gradualmente tornando alla normalità.

La precisazione di Saga sulle strumentazioni

In risposta ad alcune notizie circolate nelle ultime ore, la Saga ha diffuso una nota ufficiale per respingere con fermezza le voci relative a presunte carenze strumentali dello scalo abruzzese. "Senza fondamento scientifico" le informazioni che parlerebbero di "mancanza di strumentazioni in dotazione all'Aeroporto d'Abruzzo che consentirebbero l'atterraggio in condizioni meteo avverse".

"Saga dispone di tutte le strumentazioni idonee richieste dalle autorità di controllo", si legge nella nota. La società specifica che il motivo dei mancati atterraggi è stato "unicamente" legato alle condizioni meteorologiche estreme: visibilità orizzontale inferiore ai 100 metri e verticale sotto i 200 metri, parametri che impediscono le operazioni di atterraggio secondo le normative di sicurezza.

La Saga sottolinea come il problema non riguardi esclusivamente lo scalo pescarese, ma abbia coinvolto diversi aeroporti del centro Italia. A riprova di ciò, quando le condizioni meteo lo hanno consentito, l'Aeroporto d'Abruzzo ha accolto voli dirottati da altri scali, come nel caso del collegamento Tirana-Ancona che non ha potuto atterrare regolarmente sulla destinazione prevista.

"Notizie sull'assenza di strumentazioni generano disinformazione e creano ingiustificato timore nei passeggeri che devono partire o atterrare nell'Aeroporto d'Abruzzo", conclude la società, definendo queste voci un "danno reputazionale totalmente privo di ogni fondamento".