ADM Abruzzo e Guardia di Finanza intensificano i controlli ai distributori di carburanti

Di grande supporto il laboratorio chimico mobile dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Nel quadro dei servizi di prevenzione e repressione delle frodi nel settore dei prodotti energetici, nel corrente mese di aprile i funzionari dell’Area territoriale dell’Aquila afferenti all’Ufficio ADM Abruzzo, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, unitamente all’Ufficio Antifrode Abruzzo e ai militari del Comando Provinciale della GDF dell’Aquila, hanno intensificato i controlli presso gli impianti di distribuzione di carburanti nella provincia, al fine di verificare la qualità dei prodotti energetici in commercio nel territorio, nonché appurare la presenza di miscelazioni fraudolente.

Le attività di verifica hanno visto l’impiego del laboratorio chimico mobile di ADM, un veicolo provvisto di soluzioni tecnologiche all’avanguardia che consentono di svolgere tutte le analisi in conformità alle normative nazionali, comunitarie e internazionali in applicazione delle procedure previste dalla norma EN ISO/IEC 17025. La possibilità di avvalersi in tempo reale di un’analisi immediata e accurata dei campioni prelevati e di effettuare analisi di screening rapide dei prodotti petroliferi direttamente sul piazzale dei distributori, garantisce l’immediato riscontro all’attività di investigazione e di sorveglianza insieme alla celerità della certificazione per assicurare la qualità e la legittimità del carburante erogato a tutela dei consumatori.

In generale, all’esito delle attività i funzionari ADM e i militari della GDF hanno riscontrato - nonostante i rincari dei prezzi determinati dalla situazione in Medio Oriente in ordine ai quali sono in corso mirate iniziative di controllo volte al contrasto di possibili condotte speculative - un mercato in linea con la normativa di riferimento, soprattutto per quanto concerne il profilo qualitativo dei prodotti energetici. Tali iniziative congiunte, in aderenza al protocollo d’intesa sottoscritto tra le due Istituzioni nel 2023, confermano l’ormai consolidata sinergia, anche in Abruzzo, tra ADM e GDF ed il loro impegno nella tutela della legalità e della trasparenza nel settore dei prodotti energetici, al fine di garantire l’erogazione di prodotti conformi alla normativa e favorire il libero scambio di merce tra operatori regolari.