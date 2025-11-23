Addio al giornalista Roberto Ettorre, il cordoglio dell’Odg

Il rito religioso sarà celebrato domani, lunedì 24 novembre alle ore 11, nella chiesa Santa Maria del Soccorso, nel cimitero dell’Aquila.

L’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo esprime cordoglio e vicinanza alla figlia Paolina e ai familiari del collega Roberto Ettore, prematuramente scomparso all’eta di 58 anni.



Roberto nel 2001 era stato eletto nel Consiglio dell’Ordine dei giornalisti ricoprendone la carica di consigliere segretario. Professionalmente aveva esplicato l’attività di giornalista nell’Agenzia Giornalistica Italia ( AGI) , prima come collaboratore, poi nel 1996 come redattore e dal 2011 come capo della redazione abruzzese dell’agenzia di stampa. In precedenza aveva ricoperto la carica di direttore delle televisioni private TVUno e Teleabruzzo. Nel 2002 era stato nominato assessore esterno della Giunta guidata dal sindaco Biagio Tempesta. Il rito religioso sarà celebrato domani, lunedì 24 novembre alle ore 11, nella chiesa Santa Maria del Soccorso, nel cimitero dell’Aquila.

Le condoglianze più sentite anche dalla nostra redazione.