Marted 04 Novembre 2025

Cronaca

Abruzzo, Attenzione ai falsi sms che invitano a contattare il CUP

04/11/2025 - Redazione AbruzzoinVideo
Abruzzo, Attenzione ai falsi sms che invitano a contattare il CUP

Lo precisa l’Assessorato alla Salute, dopo la segnalazione di sms che sarebbero stati inviati sui telefoni cellulari di alcuni cittadini.

La Regione, le Asl e i Cup (i centri unici di prenotazione) non inviano alcun sms agli utenti che inviti a contattare gli uffici attraverso un numero che inizia con 893.

Lo precisa l’Assessorato alla Salute, dopo la segnalazione di sms che sarebbero stati inviati sui telefoni cellulari di alcuni cittadini. Messaggi provenienti da un fantomatico Centro Unico Primario CUP in cui si chiede di comporre un numero a tariffazione speciale (893 appunto) per “importanti comunicazioni”. Si tratta di una truffa, già utilizzata in danno di altre pubbliche amministrazioni negli ultimi mesi, che gli uffici regionali provvederanno a segnalare alle autorità competenti. L’invito ai cittadini, dunque, è di ignorare il messaggio e cancellarlo.

CONDIVIDI:

TAG TEMATICI

Abruzzo

Potrebbero interessarti

Lutto nello sport e grande cordoglio a Pescara, morto Giovanni Galeone

Malato da molto tempo, Galeone, 84 anni, aveva in passato allenato tra le altre squadre l'Udinese e il Pescara.

Tragedia a Roccamorice, dolore e sgomento per la morte di Stefano D’Anteo

Il 35enne di’ Montesilvano colpito da un sasso.

Pescara, controlli serrati nel quartiere Rancitelli: oltre 2200 persone identificate, arresti e sequestri. Il bilancio della Polizia di Stato

Pescara, controlli serrati nel quartiere Rancitelli: oltre 2200 persone identificate, arresti e sequestri. Il bilancio della Polizia di Stato

Lanciano, Piano Urbano Mobilità Sostenibile: domani la presentazione della bozza alla cittadinanza

La presentazione della bozza prima di un’eventuale approvazione finale costituirà un momento di condivisione pubblica,

Abruzzoinvideo © - Kairos CMS by Chemicalweb