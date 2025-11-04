Lo precisa l’Assessorato alla Salute, dopo la segnalazione di sms che sarebbero stati inviati sui telefoni cellulari di alcuni cittadini.

La Regione, le Asl e i Cup (i centri unici di prenotazione) non inviano alcun sms agli utenti che inviti a contattare gli uffici attraverso un numero che inizia con 893.

Lo precisa l’Assessorato alla Salute, dopo la segnalazione di sms che sarebbero stati inviati sui telefoni cellulari di alcuni cittadini. Messaggi provenienti da un fantomatico Centro Unico Primario CUP in cui si chiede di comporre un numero a tariffazione speciale (893 appunto) per “importanti comunicazioni”. Si tratta di una truffa, già utilizzata in danno di altre pubbliche amministrazioni negli ultimi mesi, che gli uffici regionali provvederanno a segnalare alle autorità competenti. L’invito ai cittadini, dunque, è di ignorare il messaggio e cancellarlo.