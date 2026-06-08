A14, camion in fiamme vicino Roseto: autostrada chiusa e traffico in tilt

Incendio su un autoarticolato carico di polpa di pomodoro. Il conducente stacca la motrice in tempo, Vigili del Fuoco al lavoro per ore: tratto nord chiuso e disagi alla viabilità.

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Momenti di paura nel tardo pomeriggio di oggi lungo l’autostrada A14, dove un autoarticolato ha preso fuoco in direzione nord, poco oltre l’uscita di Roseto degli Abruzzi, al chilometro 342+800.

Il mezzo pesante, adibito al trasporto di bidoni di polpa di pomodoro, è stato interessato da un incendio sviluppatosi nella parte posteriore del rimorchio telonato. Il conducente, accortosi tempestivamente delle fiamme, è riuscito a sganciare la motrice e a metterla in sicurezza, evitando conseguenze più gravi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Roseto degli Abruzzi e del Comando provinciale di Teramo, supportati successivamente da due autobotti inviate dalla sede centrale. Le squadre hanno lavorato per spegnere il rogo e mettere in sicurezza il rimorchio, poi rimosso da un carroattrezzi.

Per consentire le operazioni di soccorso e bonifica, l’autostrada è stata temporaneamente chiusa in direzione nord con uscita obbligatoria a Roseto degli Abruzzi. Sul posto anche la Polizia Autostradale del VII Tronco di Città Sant’Angelo e il personale di Autostrade per l’Italia.

Sono tuttora in corso le operazioni di pulizia della carreggiata per il ripristino della normale viabilità, con forti rallentamenti e disagi al traffico.