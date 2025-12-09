A Lanciano tre giorni di solidarietà: moda, bellezza e regali che fanno bene al cuore e al prossimo

Dal 12 al 14 dicembre al Polo Museale Santo Spirito l’associazione Altrui propone capi nuovi a prezzi speciali per sostenere i giovani delle Case Famiglia.

Tre giornate per scegliere un regalo di Natale che ha un doppio valore: rendere felice chi lo riceve e aiutare chi ne ha bisogno. L’associazione Altrui Odv, Associazione impegnata a diffondere e a sensibilizzare ad una cultura dell'altruismo, del volontariato e dell'economia circolare, organizza dal 12 al 14 dicembre, negli spazi del Polo Museale Santo Spirito a Lanciano, un evento dedicato alla solidarietà, alla bellezza e alle buone azioni.

In vendita saranno disponibili capi di abbigliamento nuovi, donati dalle migliori aziende italiane e proposti a prezzi super convenienti, ma anche capi usati di alta qualità. Un’occasione utili e vantaggiosa per dare nuova vita agli abiti, un acquisto accessibile a tutti per scegliere un dono bello e utile, con un significato in più.

Il ricavato contribuirà a sostenere i giovani ospiti delle Case Famiglia del territorio, finanziare progetti educativi, attività sociali e iniziative di crescita condivisa.