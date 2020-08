A Fossacesia Marina unita’ cinofile e moto d’acqua per la sicurezza in mare

16/08/2020 - Redazione AbruzzoinVideo

Fossacesia, bandiera blu per il mare eccellente e per i servizi pubblici efficienti, sempre più attenta alla sicurezza in mare.

Quest'anno, il sindaco Enrico Di Giuseppantonio ha deciso, assieme alla sua amministrazione, di rafforzare il servizio di salvataggio con due postazione sulle principali spiagge libere: una posta alla Fuggitella e l’altra a sud del Lido Galetta. In questo ambito è stata coinvolta la Compagnia del Mare Lifeguard, che oltre alle classiche postazioni, ha elaborato un piano di supporto nelle giornate di maggior afflusso di bagnanti. Infatti, nei fine settimana e nelle giornate festive saranno presenti unità cinofile della Scuola Italiana Cani di Salvataggio (SICS) con quattro unità, che si alterneranno nelle restanti spiagge libere. Inoltre, nel mare antistante Fossacesia Marina, saranno presenti anche moto d'acqua con equipaggio specializzato nel salvataggio. “È un piano di sicurezza studiato per scongiurare e prevenire incidenti in acqua, gestiti dai responsabili del servizio Gianluca Camaioni e Giorgia Rosini – spiega il Sindaco Di Giuseppantonio -. La nostra spiaggia registra quotidianamente un considerevole afflusso di turisti e ancor di più in questi giorni d’agosto. I servizi sono organizzati sotto la supervisione della Guardia Costiera di Ortona, che ringrazio sentitamente perché costantemente, con proprie unità, pattuglia il nostro mare”. Dall' inizio stagione sono state gestite già diverse operazioni di soccorso, tutte andate a buon fine