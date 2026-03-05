Giovedì 05 Marzo 2026

Cronaca

2,5 milioni di litri di vino falsamente certificati, maxi operazione della Guardia di Finanza in Italia

05/03/2026 - Redazione AbruzzoinVideo
2,5 milioni di litri di vino falsamente certificati, maxi operazione della Guardia di Finanza in Italia

I controlli si sono concentrati sulla prevenzione e repressione di pratiche fraudolente legate alla illecita rivendicazione di vini come DOP e IGP, all’utilizzo di uve e mosti non conformi.

Grazie alla collaborazione istituzionale tra il ICQRF e il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, nel corso del 2024 è iniziata l’operazione nazionale denominata “Vinum Mentitum”, finalizzata al contrasto delle frodi nel settore vitivinicolo che ha visto interessata anche la Regione Abruzzo.

L’attività, nata dall’analisi congiunta delle informazioni e dei dati disponibili alle due Amministrazioni, ha tenuto in considerazione molti aspetti critici di un settore come quello vitivinicolo che ha raggiunto un’importanza strategica nel mercato, aumentando il consolidamento del ruolo di leadership dell’Italia negli scambi dell’export agroalimentare. I controlli si sono concentrati sulla prevenzione e repressione di pratiche fraudolente legate alla illecita rivendicazione di vini come DOP e IGP, all’utilizzo di uve e mosti non conformi ai disciplinari di produzione e alla provenienza da areali diversi da quelli certificati, con l’obiettivo di tutelare il mercato e garantire una corretta informazione ai consumatori.

L’accurata analisi del rischio, svolta congiuntamente dall’ICQRF centrale e dal Gruppo Anticontraffazione e Sicurezza Prodotti del Nucleo Speciale Beni e Servizi, ha individuato specifiche criticità nelle diverse fasi della filiera – dalla raccolta all’imbottigliamento – anche in relazione a fattori esogeni quali eventi climatici avversi, carenza di manodopera, inflazione e fitopatie. Tali elementi hanno orientato la pianificazione delle attività di controllo e la selezione degli operatori da sottoporre a verifica. I controlli mirati, eseguiti su tutto il territorio nazionale dai Reparti territoriali della Guardia di Finanza e dagli Uffici e Laboratori dell’ICQRF, hanno portato al sequestro di circa 2,5 milioni di litri di vino falsamente certificati DOP e IGP, per un valore complessivo superiore a 4 milioni di euro, nonché alla segnalazione di 24 soggetti alle Autorità amministrative competenti. Nel corso delle ispezioni sono state inoltre riscontrate numerose incongruenze tra le giacenze fisiche e le rimanenze contabili risultanti dal registro dematerializzato SIAN, con conseguente contestazione di 59 violazioni amministrative, che hanno determinato un gettito minimo per l’erario pari a 410.000 euro, oltre all’emissione di 11 diffide per violazioni sanabili. Dalle attività sono scaturiti anche controlli di natura fiscale, che hanno consentito di accertare l’omessa documentazione di operazioni imponibili per oltre 280.000 euro, l’omesso versamento dell’IVA per circa 800.000 euro, nonché irregolarità in materia di lavoro sommerso e accise sul vino.

CONDIVIDI:

Potrebbero interessarti

Montesilvano, viola l’obbligo di dimora: arrestato dai carabinieri 57enne dell’“Operazione Rondò”

Sorpreso dai Carabinieri in via Prati a Pescara meno di 24 ore dopo la misura cautelare: per il 57enne si aprono le porte di San Donato

Furti nei cantieri tra Pescara e Teramo: sgominata dalla Polizia banda dei mezzi d’opera

La Polizia di Stato esegue tre misure cautelari su disposizione della Procura della Repubblica di Teramo: due arresti in carcere. Recuperati escavatori, bobcat e autocarri rubati

Droga nella Marsica, un arresto e una denuncia tra Trasacco e Avezzano

Sequestrate oltre 40 dosi di cocaina e più di 700 euro in contanti

Incendio autoarticolato sull’A14 a Petacciato: intervento dei Vigili del Fuoco di Termoli e Vasto ancora in corso

Fiamme su un mezzo che trasportava materiale isolante. Tratto chiuso in direzione sud.

Abruzzoinvideo © - Kairos CMS by Chemicalweb