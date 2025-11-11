Vasto, grande partecipazione agli incontri con Giammarco Menga promossi dall’Osservatorio della Legalità e dalla Commissione Pari Opportunità

Una giornata dedicata a libertà, rispetto e inclusione sociale nell’ambito del progetto “On the Road”

Una giornata densa di emozioni e di partecipazione quella vissuta ieri a Vasto, interamente dedicata ai valori della libertà, del rispetto e della legalità, con due momenti di confronto e riflessione organizzati dall’Osservatorio Regionale della Legalità, presieduto dal Consigliere regionale Francesco Prospero, in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità del Consiglio Regionale dell’Abruzzo, presideduta da Rosa Pistilli, nell’ambito del progetto “On the Road”.

La mattina, al Liceo Scientifico “R. Mattioli”, gli studenti hanno avuto modo di dialogare con il giornalista Giammarco Menga, autore del libro “Il delitto di Saman Abbas. Il coraggio di essere libere”. Un incontro intenso, che ha suscitato grande coinvolgimento e partecipazione tra i ragazzi, spingendoli a riflettere sul significato più autentico della libertà, dell’ascolto e del rispetto reciproco come fondamenta della convivenza civile. All’iniziativa sono intervenuti anche la dirigente scolastica Maria Grazia Angelini, il Senatore Etelwardo Sigismondi, il Tenente Colonnello Mario Giacona, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Vasto, e la psicologa Lucia Cialone, psicoterapeuta della rete FederMindfulness Abruzzo, con la moderazione del giornalista Lorenzo Salerni.

Tutti hanno offerto contributi significativi sul tema della prevenzione, dell’ascolto e della tutela delle nuove generazioni, sottolineando come la cultura della legalità debba radicarsi prima di tutto nei più giovani. Come ho ricordato nel mio intervento, “la libertà nasce dall’ascolto, cresce nel rispetto e vive nel coraggio di chi non tace davanti all’ingiustizia”. Nel pomeriggio, la Sala Conferenze di Confindustria Vasto ha ospitato il secondo appuntamento, dal titolo “On the Road come strumento di inclusione sociale”, che ha visto una grande partecipazione di imprenditori, professionisti e cittadini.

L’incontro si è aperto con un minuto di silenzio in memoria dell’avvocato Gianfranco Iammarino, recentemente scomparso, seguito dai saluti istituzionali del presidente di AssoVasto Alessandro Grassi, dell’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Vasto Anna Bosco, della presidente dell’Ordine degli Avvocati Maria Sichetti e del presidente dell’Ordine dei Commercialisti Alessio Lalla. Oltre a Giammarco Menga e al Senatore Sigismondi, sono intervenuti la Presidente della Commissione Pari Opportunità Rosa Pestilli, il membro della stessa Commissione Alessandro Ortolano, e la giornalista Franca Terra, che ha moderato il dibattito.

nella foto il presidente dell'Osservatorio della Legalità Francesco Prospero

Nel suo intervento, la presidente Rosa Pestilli ha ricordato come il progetto “On the Road” rappresenti “una concreta opportunità per restituire dignità e futuro alle donne vittime di violenza, attraverso percorsi di inclusione, formazione e autonomia lavorativa”, sottolineando l’importanza di una rete stabile tra istituzioni e territorio.

Il Senatore Sigismondi ha ribadito il valore di iniziative che uniscono cultura, sensibilizzazione e azione concreta: “Il contrasto alla violenza e alla discriminazione passa attraverso l’educazione e la conoscenza. Parlare ai giovani e alle comunità è la chiave per costruire una società più giusta e consapevole”.

Nel corso della serata, Giammarco Menga ha nuovamente presentato il suo libro, emozionando la platea con una testimonianza di forte impegno civile e profonda umanità. Al termine dell’incontro, l’autore ha ricevuto due omaggi simbolici: un sasso dipinto con il suo ritratto, realizzato dall’artista Cinzia Corti, e una pergamena di riconoscimento donata congiuntamente dall’Osservatorio della Legalità e dalla Commissione Pari Opportunità, come segno di stima e gratitudine per il suo lavoro.

Il progetto “On the Road”, promosso dalla Commissione Pari Opportunità della Regione Abruzzo, mira a offrire strumenti concreti di rinascita e autonomia alle donne vittime di violenza, promuovendo percorsi di reinserimento sociale e lavorativo. Un’iniziativa che dimostra quanto la sinergia tra istituzioni, scuole e comunità locali possa generare cambiamento reale e costruire una cultura della legalità fondata su rispetto, coraggio e responsabilità condivisa.