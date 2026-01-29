Giovedì 29 Gennaio 2026

Attualità

Un posto vuoto contro l’indifferenza: l’Osservatorio della Legalità dell’Abruzzo aderisce a “Posto Occupato”

29/01/2026 - Redazione AbruzzoinVideo
Un posto vuoto contro l’indifferenza: l’Osservatorio della Legalità dell’Abruzzo aderisce a “Posto Occupato”

Una sedia lasciata libera negli eventi pubblici diventa simbolo di memoria, responsabilità e impegno concreto contro la violenza sulle donne

Un posto vuoto che pesa più di mille parole.

Una sedia che nessuno occupa, ma che racconta un’assenza definitiva, una vita spezzata, un diritto negato.

Con adesione unanime dei suoi componenti, l’Osservatorio della Legalità della Regione Abruzzo ha deciso di aderire all’iniziativa “Posto Occupato”, il gesto simbolico nato per ricordare le donne vittime di violenza e femminicidio e per tenere accesa l’attenzione su una delle ferite più profonde della nostra società.

“Posto Occupato” è un segno semplice, ma di straordinaria forza comunicativa: durante eventi pubblici, incontri istituzionali, convegni e momenti di confronto, viene lasciata una sedia vuota accompagnata da un cartello. Quel posto rappresenta lo spazio che una donna non potrà più occupare nella vita quotidiana — in famiglia, nel lavoro, nella comunità — perché la violenza le ha tolto tutto.

Non si tratta di un atto rituale o formale. È un richiamo diretto alle coscienze. È il rifiuto dell’indifferenza.

Per l’Osservatorio della Legalità, il contrasto alla violenza sulle donne non è solo una questione sociale, ma un tema centrale di diritti, giustizia e legalità. Ogni atto di violenza è una frattura del patto civile, una negazione della dignità umana, un colpo allo Stato di diritto e ai valori fondamentali su cui si fonda la convivenza democratica.

Con questa adesione, l’Osservatorio si impegna a rendere il “Posto Occupato” una presenza costante nelle proprie iniziative pubbliche, riservando simbolicamente quella sedia vuota negli eventi promossi o patrocinati e dedicando momenti di riflessione al significato del gesto e al ricordo delle vittime. Un impegno che guarda soprattutto alla prevenzione, attraverso percorsi di educazione alla legalità, al rispetto e alla consapevolezza, con particolare attenzione alle giovani generazioni.

Quella sedia vuota è un monito silenzioso ma inequivocabile: dietro ogni numero c’era una persona, una storia, un futuro possibile.
La legalità autentica nasce proprio da qui, dal riconoscere il valore inviolabile di ogni vita e dal non voltarsi dall’altra parte.

L’Osservatorio della Legalità della Regione Abruzzo continuerà a fare la propria parte, perché nessun altro posto debba restare vuoto.

Abruzzo

