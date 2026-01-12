Tua: entrano in servizio 40 nuovi autobus a metano su tutto il territorio regionale

D’Annuntiis: “Età media parco mezzi Tua sotto la media nazionale. Programma regionale di rinnovo della flotta e rafforzamento del sistema su tutto il territorio”

Prosegue in Abruzzo il percorso di rinnovamento del trasporto pubblico locale con l’entrata in servizio di 40 nuovi autobus alimentati a metano (CNG – gas naturale compresso), già operativi su diverse linee urbane ed extraurbane della regione.

L’intervento si inserisce in un programma strutturale e pluriennale di investimenti, portato avanti da anni dalla Regione Abruzzo insieme a Tua Abruzzo, finalizzato al progressivo ammodernamento della flotta e al miglioramento complessivo della qualità del servizio.

L’immissione dei nuovi mezzi non costituisce un’azione isolata, ma rappresenta un ulteriore passo di un piano organico di rinnovo che, nel tempo, ha consentito di garantire standard sempre più omogenei di affidabilità, sicurezza e sostenibilità ambientale sull’intero territorio regionale, rafforzando il sistema del trasporto pubblico nel suo complesso.

Grazie alla continuità degli investimenti, l’età media del parco autobus Tua si attesta oggi intorno agli 8 anni, un valore inferiore alla media nazionale, che per il trasporto pubblico locale si colloca generalmente tra 11 e 12 anni. Un dato che conferma la solidità del percorso intrapreso e la coerenza delle politiche regionali in materia di mobilità. Dal punto di vista ambientale, i nuovi autobus a metano assicurano una significativa riduzione delle emissioni rispetto ai mezzi di precedente generazione, con livelli complessivi al di sotto della media nazionale, contribuendo al miglioramento della qualità dell’aria e alla riduzione dell’impatto ambientale del sistema di mobilità regionale.

La distribuzione dei 40 nuovi autobus è stata definita sulla base di criteri tecnici e operativi, coerenti con il piano complessivo di rinnovo della flotta e con le esigenze dei diversi bacini di utenza, nel rispetto di un principio di equità territoriale che accompagna l’evoluzione dei servizi nei contesti urbani ed extraurbani.

La distribuzione complessiva dei mezzi sul territorio regionale è la seguente:

• 12 autobus a Giulianova;• 4 autobus a Lanciano;

• 6 autobus ad Avezzano;

• 8 autobus a Sulmona;

• 3 autobus sull’asse Pescara – Penne;

• 7 autobus sulle linee extraurbane di Pescara.

L’operazione contribuisce a rafforzare progressivamente l’offerta di trasporto pubblico regionale, migliorando sicurezza, comfort e affidabilità dei servizi, in un quadro di crescita coerente e continuativa del sistema.

LE DICHIARAZIONI DELL’ASSESSORE REGIONALE AI TRASPORTI

«L’entrata in servizio di questi 40 nuovi autobus rappresenta un ulteriore passaggio di un percorso avviato da anni, che ha consentito alla Regione Abruzzo di rinnovare progressivamente il parco mezzi del trasporto pubblico locale. Ribadisco che si tratta di interventi che rafforzano il sistema nel suo complesso, inserendosi in un piano organico di investimenti che procede per fasi successive su scala regionale».

«Questi interventi – precisa l’assessore regionale ai Trasporti Umberto D’Annuntiis - vanno nella direzione di consolidare e migliorare l’offerta di trasporto pubblico, garantendo continuità dei servizi, affidabilità dei collegamenti e standard qualitativi omogenei. Tutti i servizi continueranno a essere regolarmente assicurati, mantenendo invariati orari, frequenze e canali di vendita».

«Il trasporto pubblico regionale – prosegue D’Annuntiis – rimane un servizio, organizzato e gestito come trasporto pubblico locale, e gli investimenti messi in campo sono finalizzati a renderlo sempre più moderno, sostenibile ed efficiente, a beneficio dei cittadini e deiterritori».

«Anche sotto il profilo organizzativo – aggiunge l’assessore – gli interventi si inseriscono in un quadro di rafforzamento complessivo del sistema, con particolare attenzione alla valorizzazione del personale, che resta pienamente parte integrante del servizio e del suo sviluppo».

«L’obiettivo – conclude Umberto D’Annuntiis – è continuare a far crescere il trasporto pubblico abruzzese, migliorandone nel tempo qualità, sostenibilità e affidabilità, nel segno dell’equità territoriale e della continuità dei servizi».

LE CARATTERISTICHE TECNICHE DEI NUOVI AUTOBUS

I nuovi autobus Iveco Crossway City LE e Line NF da 12 metri introdotti in servizio da Tua rappresentano un ulteriore passo avanti nel percorso di rinnovamento e rafforzamento del trasporto pubblico regionale.Si tratta di mezzi di ultima generazione, progettati per garantire standard elevati in termini di sostenibilità ambientale, sicurezza, comfort e qualità complessiva del servizio.

Gli autobus, alimentati a gas naturale compresso, assicurano una significativa riduzione delle emissioni inquinanti, con livelli di particolato praticamente azzerati e una forte diminuzione degli ossidi di azoto.

La compatibilità con il biometano consente inoltre di ridurre drasticamente le emissioni di anidride carbonica, contribuendo in modo concreto agli obiettivi di transizione ecologica e di miglioramento della qualità dell’aria, in particolare nei contesti urbani.

Grande attenzione è stata riservata anche alla sicurezza. I mezzi sono dotati dei più moderni sistemi di assistenza alla guida, pensati per supportare il conducente e aumentare la protezione di passeggeri e utenti della strada. I dispositivi di rilevamento degli angoli ciechi, di monitoraggio della velocità e dello stato di attenzione del conducente contribuiscono a rendere la circolazione più sicura, soprattutto nelle aree a maggiore densità di traffico.

Dal punto di vista dell’accessibilità, i nuovi autobus sono stati concepiti per rispondere alle esigenze di tutti i cittadini. Il pianale ribassato e la presenza di rampe dedicate facilitano la salita e la discesa dei passeggeri, garantendo un utilizzo agevole anche alle persone con mobilità ridotta e migliorando i tempi di fermata e il flusso alle fermate.

Il comfort di viaggio rappresenta un ulteriore elemento qualificante. Gli interni sono moderni e luminosi, dotati di sedute confortevoli e sistemi di climatizzazione efficienti, mentre la ridotta rumorosità del motore contribuisce a rendere il viaggio più piacevole. Particolare cura è stata riservata anche al posto guida, progettato secondo criteri ergonomici per migliorare le condizioni di lavoro degli autisti e aumentare la sicurezza complessiva del servizio. Grazie all’elevata efficienza dei motori e alla riduzione dei consumi, questi nuovi mezzi consentono inoltre un’ottimizzazione dei costi di gestione e una maggiore affidabilità nel tempo, rafforzando la qualità del servizio offerto ai cittadini e confermando la volontà di investire in un sistema di trasporto pubblico moderno, sicuro e sostenibile.