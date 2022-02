TUA Abruzzo, pronto un altro bando per assumere personale professionalizzato

Giuliante: “Occupazione e solidità aziendale. Terzo bilancio consecutivo col segno più”

TUA fa chiarezza sul piano assunzioni. E lo fa annunciando anche un ulteriore bando a tempo indeterminato per assumere personale professionalizzato, in particolare interinali, che ha già prestato attività lavorativa per conto di TUA, ad esempio nel periodo della pandemia.

Dunque, non solo un bando, tra l’altro già pubblicato, che prevede l’assunzione di un numero di operatori di esercizio che va dalle 60 alle 100 risorse con qualifica di operatori di esercizio e la formula dell’apprendistato professionalizzante, ma anche un altro bando. Già pronto ed in attesa di essere pubblicato, sospeso in attesa di un chiarimento con i sindacati a seguito della loro nuova posizione assunta. Il nuovo bando, infatti, prevede una selezione pubblica per assumere personale già qualificato.

“Nessuna esclusione – ha tuonato Gianfranco Giuliante presidente di TUA – nessuna preclusione come vorrebbero far passare i Sindacati. Il primo bando prevede la formula dell’apprendistato professionalizzante e per poter partecipare è necessario rispettare alcuni vincoli come ad esempio quelli anagrafici e l’individuazione di risorse da professionalizzare. Il secondo bando – ha continuato Giuliante – già pronto, ci permette di assumere figure professionali formate, senza vincoli d’età e con esperienza lavorativa pregressa”. Una situazione paradossale: “Il 30 giugno 2021 abbiamo sottoscritto un accordo con i Sindacati – ha spiegato Gianfranco Giuliante – in funzione di un accordo sindacale che, però oggi, gli stessi Sindacati inspiegabilmente si rimangiano”. Insomma, il vincolo anagrafico e il fatto di non aver prestato attività lavorativa in precedenza per TUA sono alcuni requisiti del bando già pubblicato che prevede l’assunzione con la formula dell’apprendistato professionalizzante da 60 a 100 autisti, ma non sono oggetto del bando che TUA è in attesa di pubblicare dopo il chiarimento con i sindacati.