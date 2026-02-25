TUA Abruzzo nella short list mondiale della mobilità: “La Verde” finalista agli UITP Awards 2026

Montesilvano tra i migliori progetti internazionali di pianificazione della mobilità urbana.

L’Abruzzo sale sul podio dell’innovazione internazionale. TUA è stata selezionata tra i finalisti degli UITP Awards 2026, il più prestigioso riconoscimento globale nel settore del trasporto pubblico

. Il progetto candidato, “La Verde – A Fully Electric BRT-Style Trolleybus Corridor for Medium-Sized Cities”, è stato inserito nella categoria Public Transport / Urban Mobility Strategy & Planning, accanto a operatori di Stati Uniti, Germania e Colombia. Un risultato che pesa. E che parla chiaro: anche una città di medie dimensioni può progettare e realizzare un’infrastruttura elettrica strutturale, moderna e strategicamente integrata, capace di competere con le grandi metropoli del mondo. I vincitori saranno annunciati il 23 aprile 2026 a Dubai, nell’ambito dell’UITP Global Public Transport Summit. Intanto, la presenza nella short list è già un riconoscimento di altissimo livello.

“La Verde” nasce dal recupero dell’ex tracciato ferroviario costiero tra Pescara e Montesilvano, oggi trasformato in un corridoio filoviario completamente elettrico, con prevalenza di sede protetta. Un’infrastruttura che mette insieme rigenerazione urbana, elettrificazione e priorità al trasporto pubblico, nel solco dei più avanzati principi europei di pianificazione della mobilità sostenibile. Non solo un’opera di trasporto, ma un tassello di visione strategica: riduzione dell’impatto ambientale, maggiore accessibilità lungo un asse urbano ad alta domanda, incentivo concreto allo shift modale. La Regione Abruzzo accoglie con soddisfazione il riconoscimento internazionale ottenuto da TUA e dal progetto “La Verde”, considerato un intervento infrastrutturale strategico per il territorio regionale.

«Per la Regione Abruzzo questo risultato è motivo di grande orgoglio: “La Verde” è un’opera infrastrutturale strategica per la mobilità del territorio e rappresenta una scelta concreta di innovazione e sostenibilità. La presenza nella short list degli UITP Awards 2026 conferma il valore di un progetto capace di dare visibilità internazionale all’Abruzzo», ha dichiarato l’assessore regionale ai Trasporti, Umberto D’Annuntiis. “Entriamo nella mappa mondiale dell’innovazione” Soddisfazione anche ai vertici aziendali. «Essere selezionati tra i finalisti degli UITP Awards significa entrare nella mappa mondiale dell’innovazione nel trasporto pubblico», ha sottolineato il presidente di TUA, Gabriele De Angelis.

«È un riconoscimento che valorizza il lavoro svolto e conferma che l’Italia può esprimere progettualità di livello internazionale anche al di fuori delle grandi capitali». Sulla stessa linea il direttore generale di TUA, Maxmilian Di Pasquale: «L’ammissione tra i finalisti agli UITP Awards consolida questo percorso e rafforza il ruolo delle realtà italiane nel confronto globale sulla transizione energetica e sullo sviluppo del trasporto su impianti fissi, elemento strategico per favorire un concreto shift modale». Un traguardo che va oltre il premio. È un segnale istituzionale e politico forte: l’Abruzzo non resta a guardare la transizione energetica, la costruisce. E adesso la racconta al mondo.