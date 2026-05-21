Treno della Valle: Ascom Abruzzo rilancia il confronto sulla riattivazione della storica linea San Vito–Lanciano–Val di Sangro

Contestualmente, Ascom Abruzzo esprime una netta contrarietà alla riconversione del vecchio tracciato ferroviario San Vito–Lanciano in ciclovia.

Ascom Abruzzo rilancia il confronto sul futuro della storica infrastruttura ferroviaria della Sangritana e sulla prospettiva di riattivazione del “Treno della Valle”, asse che per decenni ha collegato San Vito con Lanciano e l’entroterra, fino a Castel di Sangro, rappresentando, nella bella stagione, uno dei principali sistemi di connessione tra mare e aree interne dell’Abruzzo e anticipando, di decenni, un modello di turismo lento, sostenibile ed ecocompatibile.

Alla luce degli interventi annunciati dalla Regione Abruzzo sulla direttrice Fossacesia–Castel di Sangro, finanziati nell’ambito di un piano complessivo da circa 90 milioni di euro con ulteriori investimenti già attivati per oltre 100 milioni, Ascom Abruzzo sottolinea come il tema centrale non possa limitarsi al solo ammodernamento tecnico della tratta, ma debba riguardare la funzione complessiva della storica infrastruttura ferroviaria. Secondo l’associazione, il progetto di rilancio della linea dovrebbe prevedere una piena riattivazione del “Trenino della Valle” nella sua configurazione originaria San Vito–Lanciano–Val di Sangro, con l’impiego di convogli storici e turistici, sul modello già ampiamente collaudato e di successo, in Abruzzo, della “Transiberiana d’Italia”.

Un modello di turismo ferroviario che ha dimostrato di poter generare importanti ricadute economiche, attrarre visitatori nazionali e internazionali e valorizzare borghi, paesaggi e identità locali. Ascom Abruzzo, con il presidente Angelo Allegrino, evidenzia come la progressiva riduzione del ruolo operativo della Sangritana e le successive trasformazioni societarie che hanno portato alla confluenza nella TUA Spa hanno contribuito, col tempo, gradatamente, a relegare la Sangritana da infrastruttura viva del territorio a elemento sempre più marginale del sistema di mobilità regionale con una perdita significativa di centralità per Lanciano, una volta nodo strategico della rete.

Nel nuovo quadro di pianificazione infrastrutturale, l’associazione ribadisce la necessità di evitare ulteriori esclusioni territoriali e sottolinea l’importanza di reintegrare pienamente Lanciano nel sistema di collegamento tra costa ed entroterra. Contestualmente, Ascom Abruzzo esprime una netta contrarietà alla riconversione del vecchio tracciato ferroviario San Vito–Lanciano in ciclovia. Pur riconoscendo il valore delle ciclabili e della mobilità dolce, l’associazione ritiene che in questo caso specifico tale soluzione sia inadeguata sotto il profilo tecnico e territoriale, anche a causa delle caratteristiche morfologiche del tracciato, che presenta anche pendenze e conformazioni non idonee a un utilizzo cicloturistico sicuro e continuativo.

Secondo Ascom Abruzzo, i binari della Lanciano-San Vito debbono essere al centro di una scelta strategica, con il loro recupero funzionale come linea ferroviaria storica e turistica, capace di integrare mobilità sostenibile, sviluppo economico e valorizzazione dell’area. Il rilancio del “Trenino della Valle”, nella visione proposta, potrebbe rappresentare un asse fondamentale per la connessione tra litorale, città e aree montane, evitando che il patrimonio ferroviario di Sangritana venga definitivamente disperso o relegato in un… museo, come sta accadendo. Ascom Abruzzo invita pertanto Regione Abruzzo, TUA ed enti locali ad aprire un confronto strutturato e continuativo sul futuro della linea, affinché le scelte infrastrutturali in corso non determinino la perdita di una delle più importanti direttrici storiche della mobilità regionale.