Domenica 16 Novembre 2025

Attualità

Trenitalia consegna il quinto treno elettrico regionale in circolazione in Abruzzo

16/11/2025 - Redazione AbruzzoinVideo
Trenitalia consegna il quinto treno elettrico regionale in circolazione in Abruzzo

Consegnato in anticipo rispetto al piano degli investimenti previsto dal Contratto di Servizio per il rinnovo della flotta. Sono 24 i nuovi convogli già in servizio sui binari d’Abruzzo.

Consegnato, in anticipo, il quinto treno elettrico monopiano del Regionale di Trenitalia (Gruppo FS) in Abruzzo, previsto dal Contratto di Servizio 2023 – 2033 firmato con Regione Abruzzo.

Il nuovo convoglio è il primo con la nuova livrea della flotta del Regionale, caratterizzata da un colore verde predominante e da linee morbide e pulite, che riflettono un design semplice e orientato alla sostenibilità ed alla modernità. Il brand Regionale non si limita a una nuova estetica, ma comprende anche il miglioramento dei servizi, con treni più confortevoli, accessibili e tecnologicamente avanzati, segno tangibile del veloce rinnovamento che sta caratterizzando la flotta del Regionale (per approfondire https://www.youtube.com/watch?v=b-jwBRN8iG4).

 

Con questo treno sale a 24 il numero dei convogli monopiano di ultima generazione già in circolazione, 14 elettrici e 10 ad alimentazione diesel: una flotta rinnovata e più performante grazie alla quale crescono sia gli standard qualitativi del servizio offerto (92,1% è l’indice di puntualità registrata dai treni del Regionale) che il gradimento dei viaggiatori (il 97% dei clienti ha espresso un giudizio positivo sull’esperienza di viaggio). Cinque i nuovi treni già in circolazione sulle linee abruzzesi – finanziati con 34 milioni di euro - fanno parte di un Piano che include investimenti per oltre 181 milioni di euro, dei quali 152,6 a carico di Trenitalia e 28,8 milioni cofinanziati da Regione Abruzzo. IL TRENO MONOPIANO ELETTRICO Elettrico, monopiano, dotato di 4 motori di trazione, può raggiungere una velocità di 160 km/h.

Ospita circa 530 persone, con quasi 300 posti a sedere. Più spazio per i viaggiatori nelle sedute, spazi dedicati ai bagagli e alle bici, illuminazione a led, nuovo sistema di climatizzazione, prese usb e di corrente per la ricarica dei dispositivi tecnologici contribuiscono a migliorare l’esperienza a bordo.

Sostenibilità ambientale - Un treno ecosostenibile, poiché è stato costruito utilizzando materie prime provenienti dal riciclo ed è a sua volta riciclabile fino al 97%; inoltre, garantisce una riduzione del 30% dei consumi energetici rispetto ai modelli precedenti.

Persone a ridotta mobilità - Il treno è dotato di due postazioni per persone con disabilità, strategicamente collocate nelle immediate vicinanze delle porte di accesso e dei servizi igienici, così da ridurre al minimo gli spostamenti necessari.

Trasporto biciclette - A bordo treno sono disponibili 20 postazioni per le biciclette con prese elettriche incluse, che consentono di ricaricare i modelli di nuova generazione, per dare ai viaggiatori la libertà di scegliere una mobilità integrata e a basso impatto ambientale.

Sicurezza a bordo - Maggiore sicurezza a bordo grazie a un sistema di telecamere digitali di videosorveglianza live con visualizzazione in tempo reale delle immagini sui monitor delle vetture.

CONDIVIDI:

TAG TEMATICI

Abruzzo

Potrebbero interessarti

Insediato il nuovo Consiglio dell’Ordine degli Agronomi e Forestali della Provincia di Chieti per il quadriennio 2025–2029

Un gruppo giovane, competente e con una forte presenza femminile guiderà la categoria tra sostenibilità, innovazione e gestione del territorio

Pescara, giochi nei parchi, ok al progetto del Comune da un milione e mezzo di euro

Il sindaco Masci e l'assessore Orta: L’Amministrazione", proseguono Masci e Orta, "intende garantire un “sistema verde” con attrezzature fruibili, assicurando allo stesso tempo il decoro degli spazi e la tutela della salute e della sicurezza pubblica.

Trasporti a Lanciano, sindacati in allarme sui subaffidamenti TUA: si va verso un Consiglio comunale straordinario

Sindaco Filippo Paolini convoca d’urgenza le sigle sindacali e i vertici della società regionale: preoccupazione per la riduzione delle corse e i possibili effetti occupazionali. In dicembre il dibattito in aula

“Zaino Sospeso”: il Lions Club Lanciano Frentania al fianco delle famiglie in difficoltà

Un progetto solidale per garantire a tutti i bambini libri e materiale scolastico, grazie alle donazioni raccolte nei punti vendita del territorio.

Abruzzoinvideo © - Kairos CMS by Chemicalweb