Trasporti, emergenza Covid, La regione Abruzzo autorizza pagamento 900mila euro per La Panoramica

Si tratta del ristoro dei mancati introiti dei servizi di trasporto resi nell’area metropolitana di Chieti-Pescara durante l'emergenza sanitaria.

La Giunta regionale, su proposta del presidente Marco Marsilio, ha deliberato l'autorizzazione al pagamento di 900mila euro a favore della società "La Panoramica Srl", partner privato del progetto "Unico", per l'annualità 2020, quale ristoro dei mancati introiti dei servizi di trasporto resi nell’area metropolitana di Chieti-Pescara durante l'emergenza sanitaria. L’autorizzazione è da considerarsi eccezionale e non comporta oneri per il bilancio regionale in quanto il finanziamento dei servizi resi, nel periodo emergenziale, nell’area metropolitana di Chieti-Pescara, è coperto con risorse PAR FSC 2014-2020 ai sensi della deliberazione n. 292 del 18 maggio 2021.