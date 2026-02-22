Stati Generali delle Donne Abruzzo: progetti, reti e un grande evento per L’Aquila 2026

Sulla Costa dei Trabocchi il bilancio delle attività e l’annuncio di un appuntamento culturale in primavera nel capoluogo, Capitale italiana della Cultura 2026

Hanno scelto la suggestiva Costa dei Trabocchi, tra sapori identitari e convivialità tutta abruzzese, per fermarsi, guardarsi negli occhi e tracciare la rotta. Le esponenti degli Stati Generali delle Donne – Abruzzo si sono riunite per fare il punto sulle attività dell’ultimo anno e, soprattutto, per programmare le nuove sfide.

Al centro dell’incontro non solo il bilancio di un percorso ormai decennale, ma l’annuncio di un grande evento culturale e artistico che prenderà forma in primavera a L’Aquila, designata Capitale italiana della Cultura 2026. Un appuntamento che promette di unire arte, partecipazione e impegno sociale.

«Stare insieme, condividere, accogliere, donare sono elementi che ci caratterizzano e che ci accomunano. Il nostro gruppo è formato da persone che, con diverse esperienze professionali, sociali e di impegno politico, hanno saputo superare ogni logica di appartenenza per perseguire interessi comuni di responsabilità sociale nella promozione e valorizzazione della donna», spiega Rosaria Nelli, presidente degli Stati Generali delle Donne Hub APS.

Un cammino iniziato oltre dieci anni fa con la promozione degli Stati Generali delle Donne, movimento nazionale guidato da Isa Maggi, che oggi in Abruzzo continua a crescere, rafforzando reti e progettualità. Tra i progetti in cantiere restano centrali le iniziative a sostegno delle donne nel mondo del lavoro, con particolare attenzione all’imprenditorialità femminile e alla creazione di opportunità di crescita e sviluppo per tutte le età. A marzo una delegazione abruzzese parteciperà a Milano al Forum “Donne – Gli 80 anni della Repubblica: il ruolo delle donne”, occasione di confronto nazionale sui temi della rappresentanza e dei diritti. Non solo lavoro e leadership.

L’associazione sta elaborando anche attività dedicate all’invecchiamento attivo, con corsi mirati, iniziative di sensibilizzazione e progetti di promozione della salute e del benessere rivolti alla terza età. E poi l’arte, come linguaggio universale e strumento di relazione. In primavera, a L’Aquila, prenderà vita un evento di arte relazionale collettiva ideato dall’artista Anna Seccia: un’esperienza partecipativa che punta a coinvolgere la comunità, valorizzando creatività e dialogo in un momento storico in cui la cultura diventa leva di rinascita. Un’agenda fitta, dunque, che conferma la volontà degli Stati Generali delle Donne – Abruzzo di essere non solo spazio di confronto, ma laboratorio attivo di idee, progetti e visioni per il territorio.

M.L.