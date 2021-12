Servizio civile, progetto dell'Adoc Abruzzo: 15 volontari contro le truffe agli anziani

I giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni che intendono fare domanda per candidarsi come volontari hanno tempo fino alle ore 14.00 di mercoledì 26 gennaio 2022.

Quindici volontari, dodici sedi in tutto l’Abruzzo, tanta voglia di aiutare gli over 65 a prevenire e contrastare le truffe: sono i numeri del servizio civile che si potrà svolgere nel 2022 con l’associazione di consumatori Adoc Abruzzo, grazie al progetto (Ad)occhio alla truffa.

I volontari, in particolare, realizzeranno una vasta gamma di azioni come informazione, sportelli fisici e online per avere assistenza, incontri e testimonianze, fino a campagne di sensibilizzazione territoriale. I giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni che intendono fare domanda per candidarsi come volontari hanno tempo fino alle ore 14.00 di mercoledì 26 gennaio 2022.

La domanda va fatta esclusivamente online tramite pc, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. È necessario dotarsi di spid. La durata del progetto è di dodici mesi, per venticinque ore settimanali. È previsto un compenso di 444,30 euro mensili. Le sedi, in Abruzzo, sono Lanciano, Montesilvano, Pescara, Vasto, Sulmona (2 posti), Scafa, Avezzano, Chieti, L’Aquila (2 posti), Teramo (2 posti) e Mosciano Sant’Angelo.