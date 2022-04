Scuola, Cisl Abruzzo Molise: 1070 alunni in meno nella provincia di Chieti, 78 docenti in esubero nel totale disinteresse della politica

Il segretario generale del sindacato Massimo Desiati illustra nel dettaglio cosa sta accadendo.

"La provincia di Chieti registra un calo di 1070 alunni (da 48899 nell’a.s.2021/22 a 47829 nell’a.s.2022/23) nelle scuole per il prossimo anno scolastico, perdendo in tal modo ben 19 classi(da 2531 a 2512), con un trend nettamente superiore a quello degli ultimi anni."

Così in una nota il segretario generale Abruzzo MOlise della Cisl Scuola. "Proseguono inesorabilmente la diminuzione demografica e lo spopolamento delle aree interne nell’indifferenza della classe politica nazionale, regionale e locale, che non attuano alcuna politica ne di sostegno alla famiglia ne di promozione del lavoro. Ben 78 docenti (16 nella scuola dell’infanzia, 24 nella scuola primaria, 17 nella scuola media e 21 nella scuola superiore) risultano in esubero e saranno costretti volontariamente a trasferirsi in altra scuola oppure verranno trasferiti d’ufficio in eventuali scuole con posti disponibili." Continua il sindacalista.

SEcondo il sindacato in pratica anche quest’anno scompare l’equivalente di una istituzione scolastica. Nella scuola primaria sono risultati in soprannumero 16 insegnanti: - 11 su posto comune(IC CASTEL FRENTANO, IC MONTEODORISIO, 2 IC MICHETTI FRANCAVILLA, IC CHIETI 2, 2 IC CHIETI 3, IC CHIETI 4, 2 IC CHIETI 1, IC MARIO BOSCO LANCIANO) - 4 su posto di lingua inglese(IO GISSI, IO SCERNI, IC FARA FILORUM PETRI, IC DON MILANI LANCIANO) - 1 su posto di sostegno(DD Guardiagrele)."

Nella scuola dell’infanzia sono risultati in soprannumero 24 insegnanti: - 18 su posto comune: 4 C.D. VASTO NUOVA DIREZ.DID., 1 I.C. LANCIANO "G. D'ANNUNZIO", 2 I.C. TOLLO "N. NICOLINI", 1 I.C. CASTEL FRENTANO, 1 I.OMNICOMPR."CIAMPOLI-SPAVENTA", 1 I.C. PALENA-TORRIC. PELIGNA, 3 I.C. QUADRI "B.CROCE",1 IC LANCIANO UMBERTO I,1 I.C. SAN SALVO N.1, 2 I.C. LANCIANO "DON L.MILANI", 1 I. C. MATILDE SERAO ORTONA N.1 - 6 su posto di sostegno: 1 I.C. MIGLIANICO, 1 I. C. CHIETI N.4, 2 I.C. "FRANCESCO PAOLO TOSTI", 2 I.C. SAN SALVO 2"G. RODARI".

Nella SCUOLA MEDIA sono risultati in soprannumero 17 professori.

Nelle scuole superiori sono risultati in sovrannumero 21 docenti.