Pescara, via libera del Comune alla pulizia della spiaggia dopo le mareggiate

Interviene Ambiente spa, la spesa è di 250mila euro più Iva

Con una delibera di Giunta approvata oggi il Comune di Pescara ha disposto l'esecuzione urgente di interventi straordinari finalizzati alla pulizia, alla raccolta, al trasporto e al recupero dei rifiuti spiaggiati sul litorale cittadino a causa degli eventi meteorologici eccezionali che hanno colpito l'Abruzzo a partire dal 30 marzo scorso.

L'annuncio arriva dal sindaco Carlo Masci e dall'assessore Claudio Croce (Politiche ambientali per la gestione dei rifiuti), dopo il via libera della Giunta all'affidamento dell'intervento alla società Ambiente spa. La spesa complessiva è di 250.000 € (IVA esclusa), non rientrando tra le attività ordinarie della società partecipata che si occupa della raccolta dei rifiuti e della pulizia della città. Le attività da realizzare riguardano, nel dettaglio, la raccolta meccanizzata sul litorale nord e sud, il trasporto del materiale e le operazioni di trattamento, cernita e avvio al recupero della frazione lignea.

"Mi sono subito attivato per fronteggiare questa situazione, dopo il mio ingresso in Giunta e l'attribuzione delle deleghe", dice l'assessore Croce. "Come Comune, infatti, puntiamo a far pulire rapidamente la spiaggia che è stata letteralmente invasa dai rifiuti. Le mareggiate di forte intensità che si sono verificate nelle scorse settimane, unite all'esondazione controllata del fiume Pescara, hanno determinato il deposito massivo di circa 800 tonnellate di detriti composti da materiale, provocando una situazione di criticità che ora siamo in grado di rimuovere anche per consentire ai balneatori l'apertura della stagione balneare. La spesa è ingente e, trattandosi ci un intervento straordinario legato alle consenguenze del maltempo, la delibera approvata in Giunta prevede anche che l'importo sia comunicato, ai fini del recupero delle somme, al Servizio Protezione Civile per l'inserimento nella piattaforma informatica della Regione Abruzzo dedicata alla ricognizione dei danni subiti dal territorio a seguito degli eventi meteorologici del 31 marzo".