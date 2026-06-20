Pescara: partono i corsi di formazione per gli operatori del settore ittico

I percorsi gratuiti sono promossi dal GAL Pesca Abruzzo con fondi Feampa

Al via i due corsi di formazione gratuiti promossi dal GAL Pesca Abruzzo e dedicati a rafforzare le competenze professionali nel settore ittico. Entrambi i percorsi professionali sono realizzati nell’ambito del Programma nazionale Feampa 2021-2027, Azione 1.B “Promozione del capitale umano nei settori della pesca e dell’acquacoltura”, in collaborazione con la Regione Abruzzo.

Il primo percorso formativo, avviato questa mattina nella sede del GAL abruzzese in via Conte di Ruvo a Pescara, è quello dal titolo “Elementi di meccanica navale applicati alla pesca” al quale hanno aderito 15 allievi già iscritti nelle matricole della Gente di Mare alla 1ª categoria e imbarcati su un’imbarcazione operante nel territorio abruzzese. La durata complessiva del corso è di 50 ore, tra lezioni teoriche e pratiche, che consentiranno ai partecipanti di acquisire competenze tecniche relative al funzionamento dei motori, alla conduzione delle motonavi, alla sicurezza a bordo e alla gestione delle principali avarie.

Al termine del corso, se in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, i partecipanti avranno la possibilità di sostenere direttamente l’esame per il conseguimento del titolo abilitativo di Meccanico Navale di II classe per motonavi in Capitaneria di Porto. Il secondo corso, che partirà lunedì mattina e al quale hanno aderito 6 persone disoccupate o neet, è quello per “Astatore dei mercati ittici – Tecniche di conduzione d’asta, gestione del mercato e valorizzazione del pescato”.

In questo caso la durata è pari a 60 ore, con una parte pratica che si svolgerà nei mercati ittici di Pescara e Giulianova. Il programma didattico affronterà i principali aspetti legati alla filiera ittica e al ruolo dell’astatore, alla classificazione del pescato, alla normativa di riferimento e alla tracciabilità, alle tecniche di conduzione d’asta, fino agli strumenti digitali e alle competenze comunicative necessarie per operare efficacemente nel mercato. Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione. A dare il proprio benvenuto ai corsisti, questa mattina a Pescara, è stato il presidente del GAL Pesca Abruzzo, Riccardo Padovano. «Come promesso e in linea con la strategia di sviluppo locale del GAL Pesca Abruzzo, abbiamo iniziato la formazione per gli addetti del settore ittico», dichiara. «Nella prima giornata, a iniziare il proprio percorso sono stati gli iscritti al corso dedicato agli elementi di meccanica navale applicati alla pesca, mentre lunedì sarà la volta dei partecipanti al percorso formativo per astatore dei mercati ittici che avranno poi la possibilità di essere impiegati nei mercati ittici abruzzesi e non solo. La nostra missione è, infatti, favorire la filiera ittica in tutti i suoi ambiti, dalla promozione del prodotto ittico alla valorizzazione delle attività di pesca e di acquacoltura, passando per il rafforzamento delle competenze professionali degli addetti e per la formazione di nuove figure professionali da impiegare nel comparto ittico. Per queste ragioni, bene ha fatto la Regione Abruzzo a istituire un GAL Pesca regionale dove si parla l’italiano e non il dialetto, quindi senza alcuna competizione territoriale, ma dove insieme si lavora per la crescita dell’intera regione».