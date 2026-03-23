Lunedì 23 Marzo 2026

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Parco della Maiella, idee dal territorio per il turismo rigenerativo: concluso il workshop Regenera4Med

23/03/2026 - Redazione AbruzzoinVideo
Parco della Maiella, idee dal territorio per il turismo rigenerativo: concluso il workshop Regenera4Med

Operatori, associazioni e cittadini coinvolti nella co-creazione di progetti per lo sviluppo sostenibile del Parco

Si è svolto il 18 e 19 marzo il workshop di co-creazione del progetto #Regenera4Med nell’area pilota del Parco Nazionale della Maiella, iniziativa che vede la partecipazione della Regione Abruzzo.

All’incontro hanno preso parte numerosi attori locali – tra guide, associazioni, amministratori, residenti e ricercatrici – con l’obiettivo di elaborare proposte concrete per lo sviluppo del turismo rigenerativo all’interno del Parco e del Geoparco UNESCO.

Le idee emerse sono state costruite partendo dalle esigenze dei territori e dei borghi dell’area, con un’analisi attenta della fattibilità e delle possibili criticità. Un percorso partecipato “dal basso” che punta a valorizzare in modo sostenibile le risorse locali e a rafforzare l’offerta turistica del comprensorio.

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